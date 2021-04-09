ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

В результате проведенной проверки установлено, что 06.04.2021 г. Гвалия Елгуджа Гуликович 1974 г.р. с Гамисония Маквалой Отариевной 1981г.р., Цатава Тамуной Ревазовной 1991 г.р. и Басландзе Тамази Владимировичем 1959 г.р. уроженцы Галского района Абхазской АССР, жители с. Царча Ткуарчалского района, – по предварительному сговору группой лиц, без действительных документов на право выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия, а также без надлежащего разрешения компетентных органов Республики Абхазия полученного в порядке, установленном законодательством РА, в объезд пограничных и таможенных постов, в нарушение Закона РА «О Государственной границе» и Положения «О порядке въезда в РА иностранных граждан, граждан СНГ и лиц без гражданства», незаконно пересекли Государственную границу РА в пешем порядке вброд по реке Ингур из территории Галского района Республики Абхазия в направлении с.Шамгона Зугдидского района Республики Грузия .

В связи с большим уровнем воды в реке Ингур вышеуказанные лица не справившись с течением, утонули, а их тела прибило течением на территорию с.Шамгона Зугдидского района Республики Грузия.

Для дальнейшего производства процессуальных действии материалы по подследственности направлены в Службу Государственной Безопасности Республики Абхазия.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.