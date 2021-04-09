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Абхазия Информ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

Новости Пятница, 09 апреля 2021 14:45
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

Сухум. 9 апреля 2021. Абхазия-Информ. Прокуратурой Галского района проведена проверка на основании  поступившего заявления от жителя села Царча Ткуарчалского района  Гвалия Емзара Гуликовича по факту пропажи  родственников – Гвалия Е.Г., Гамисония М.О., Цатава Т.Р.

 

В результате проведенной проверки установлено, что 06.04.2021 г. Гвалия Елгуджа Гуликович 1974 г.р. с  Гамисония Маквалой Отариевной 1981г.р., Цатава Тамуной Ревазовной 1991 г.р. и Басландзе Тамази Владимировичем 1959 г.р. уроженцы Галского района Абхазской АССР, жители с. Царча Ткуарчалского района, – по предварительному сговору группой лиц, без действительных документов на право выезда из Республики Абхазия  и въезда в  Республику Абхазия, а также без надлежащего разрешения компетентных органов Республики Абхазия полученного в порядке, установленном законодательством РА, в объезд пограничных и таможенных постов, в нарушение Закона РА «О Государственной границе» и Положения «О порядке въезда в РА иностранных граждан, граждан  СНГ и лиц без гражданства», незаконно пересекли Государственную границу РА в пешем порядке вброд по реке Ингур из территории Галского района Республики Абхазия  в направлении с.Шамгона Зугдидского района Республики Грузия .

В связи с большим уровнем воды в реке Ингур вышеуказанные лица не справившись с течением, утонули, а их тела прибило течением на территорию с.Шамгона Зугдидского района Республики Грузия.

Для дальнейшего производства процессуальных действии материалы по подследственности   направлены в Службу Государственной Безопасности Республики Абхазия.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 09 апреля 2021 14:53

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