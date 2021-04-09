ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ

Обсуждались перспективы туристического сезона 2021 года, вопросы страхования российских граждан, а также предстоящий туристический Форум, который пройдет в Абхазии в мае этого года.

«У нас в этой отрасли происходят разные процессы, в чем-то мы достигли определенных результаты, но есть и проблемы. Мы намерены развивать наш туризм, и сотрудничать с Российской Федерацией», – сказал Бжания.

Дмитрий Давыденко отметил, что российские туристы хотят приезжать в Абхазию и получать от отдыха удовольствие.

«Министерство туризма Абхазии и мы, как представители российских туристов, должны сделать максимально все, что зависит от нас, для достижения этой цели», – сказал он.

Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев подчеркнул, что российские туристы любят и знают Абхазию.

«У нас есть очень долгая и интересная история, и тот потенциал, который есть, постоянно развивается. Речь идет не только о пляжных видах отдыха, в последнее время меняются приоритеты у российских туристов, здесь можно говорить и о культурно-познавательном туризме, мы видим интерес не только из глубинки, но из центра России. Также мы видим, что появились туры выходного дня, жители Краснодарского края с удовольствием приезжают сюда и с удовольствием проводят время», – сказал он.

Бобылев считает, что российских туристов в Абхазии становится все больше, и это не может не радовать абхазских владельцев гостиниц и отелей. С другой стороны, российская сторона ждет от Абхазии улучшения качества сервиса..

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба отметил, что в мае планируется провести туристический форум совместно с Общественным советом Ростуризма. Он заявил, что у республики есть большие перспективы на ближайший туристический сезон.

В ходе встречи обсуждались и другие вопросы сотрудничества.

Об этом сообщает сайт главы государства.