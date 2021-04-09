ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 13669 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 9 апреля 2021. Абхазия-Информ.Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 203 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 24 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 39 человек, у 28 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Очамчырской ЦРБ – 11, в Гагрской ЦРБ – 9, в Ткурчалской ЦРБ пациентов нет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13669 человек. Зарегистрировано 217 летальных случаев. Выздоровели 13163 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.