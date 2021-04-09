ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 13669 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 9 апреля 2021. Абхазия-Информ.Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 203 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 24 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 39 человек, у 28 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.