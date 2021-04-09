РОССИЯН ПРОСЯТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОЕЗДОК В ТУРЦИЮ

В четверг суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд, составив 55 941. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в РФ из этой страны.

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой эпидемиологической обстановки и использовать «огромные рекреационные возможности» России.

«Я просто заклинаю, дорогие мои россияне, давайте мы сегодня, в это лето, используем те огромные рекреационные возможности, которые имеет наша страна: Крым, 511 километров Черноморского побережья, Абхазия, это кладезь, которую нужно использовать. В Турцию ехать не надо», – сказал Онищенко журналистам.

Парламентарий заявил, что Турция «не подготовится к сезону».

«Это будет и сервис плохой, и небезопасный сервис. И, поймите, здравоохранение Турции не справляется с той ситуацией, которая есть», – полагает он.

Онищенко считает, что не нужно «за свои деньги ехать заражаться в Турцию, а потом возвращаться в страну».

«Ради сохранения своего здоровья забудьте про это», – добавил он.

Ростуризму депутат посоветовал «максимально использовать эти возможности и сделать все, для того, чтобы повысить качество (туристических услуг в России).