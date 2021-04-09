ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Сухум. 9 апреля 2021. Абхазия-Информ. Под председательством временно исполняющего обязанности Премьер-министра Абхазии, вице-премьера, министра финансов Владимира Делба состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса.



На повестке дня были вопросы регулирования мер, защищающих здоровье граждан, вопросы соблюдения норм и санитарных требований во время проведения выборов в местное самоуправление.



