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Абхазия Информ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Новости Пятница, 09 апреля 2021 18:41
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Сухум. 9 апреля 2021. Абхазия-Информ. Под председательством временно исполняющего обязанности Премьер-министра Абхазии, вице-премьера, министра финансов Владимира Делба состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса.

На повестке дня были вопросы регулирования мер, защищающих здоровье граждан, вопросы соблюдения норм и санитарных требований во время проведения выборов в местное самоуправление.

Кроме того, члены штаба предложили на рассмотрение Владимира Делба инструменты контроля за соблюдением санитарных требований в образовательных учреждениях. По словам участников встречи, во избежание прерывания учебного процесса должны быть максимально снижены риски возникновения очагов в школах. Межведомственные рабочие группы возобновят выездные проверки в учебных заведениях республики.

По итогам обсуждений штаб вынес решение о необходимости продления действующих ограничительных мер и требований до начала специфической профилактики – вакцинации населения.

Предложенные членами Штаба меры представят на рассмотрение Президенту Республики Абхазия в проекте соответствующего Распоряжения.

Подписанное Распоряжение будет опубликовано на официальном сайте Президента страны.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 09 апреля 2021 18:50

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