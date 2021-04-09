ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Сухум. 9 апреля 2021. Абхазия-Информ. Под председательством временно исполняющего обязанности Премьер-министра Абхазии, вице-премьера, министра финансов Владимира Делба состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса.
На повестке дня были вопросы регулирования мер, защищающих здоровье граждан, вопросы соблюдения норм и санитарных требований во время проведения выборов в местное самоуправление.
Кроме того, члены штаба предложили на рассмотрение Владимира Делба инструменты контроля за соблюдением санитарных требований в образовательных учреждениях. По словам участников встречи, во избежание прерывания учебного процесса должны быть максимально снижены риски возникновения очагов в школах. Межведомственные рабочие группы возобновят выездные проверки в учебных заведениях республики.
По итогам обсуждений штаб вынес решение о необходимости продления действующих ограничительных мер и требований до начала специфической профилактики – вакцинации населения.
Предложенные членами Штаба меры представят на рассмотрение Президенту Республики Абхазия в проекте соответствующего Распоряжения.
Подписанное Распоряжение будет опубликовано на официальном сайте Президента страны.