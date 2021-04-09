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Абхазия Информ

НА ВЫСТАВКЕ В КАЗАНИ

Новости Пятница, 09 апреля 2021 18:35
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НА ВЫСТАВКЕ В КАЗАНИ

Сухум. 9 апреля 2021. Абхазия-Информ. Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия во главе с президентом Тамилой Мерцхулава, в рамках рабочего визита принимает участие в 25-ой юбилейной международной специализированной выставке «Туризм. Спорт. Активный отдых».

Участвуя в выставке ТПП не только пропагандирует республику на международном рынке туризма, но и представляет посетителям спектр туристических возможностей ведущих отельеров Абхазии. Именно поэтому в составе делегации коммерческий директор гостиницы «Интер-Сухум» Астанда Логуа.

Данная выставка является официальной площадкой для презентации турпродукта и туристических маршрутов, уникальных возможностей в части отдыха и путешествий в Абхазии.

Потенциал Абхазии в туристической сфере огромен: страна обладает богатым культурно-историческим наследием и природными красотами. Именно поэтому, сегодня многие граждане России предпочитают зарубежью отдых именно Абхазию.

У нашей республики есть огромное преимущество перед другими – это выгодное  географическое положение и транспортная доступность, первозданная природа и чистое море, долгий курортный сезон, обилие фруктов, интересная национальная кухня.

Конечно же мы пока  не можем конкурировать по уровню сервиса с той же Турцией или Египтом, или с другими странами, но мы всегда готовы принять наших друзей на достойном уровне и с традиционным абхазским гостеприимством.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 09 апреля 2021 18:37

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