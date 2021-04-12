ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ЮСТИЦИИ АБХАЗИИ И РОССИИ

В ходе встречи обсуждался ряд вопросов двустороннего сотрудничества, направленного на развитие и повышение эффективности функционирования и более тесного взаимодействия министерств обеих стран.

По итогам встречи принято решение о создании совместной рабочей группы для оперативного и эффективного решения поставленных задач, а так же подтверждено взаимное намерение подготовки и дальнейшего подписания ежегодного плана мероприятий и сотрудничества между Министерством юстиции Республики Абхазия и Министерством юстиции Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста РА.