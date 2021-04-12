ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ЮСТИЦИИ АБХАЗИИ И РОССИИ
Сухум. 12 апреля 2021. Абхазия-Информ. В Москве состоялась встреча министра юстиции Республики Абхазия Анри Барциц с министром юстиции Российской Федерации Константином Чуйченко.
В ходе встречи обсуждался ряд вопросов двустороннего сотрудничества, направленного на развитие и повышение эффективности функционирования и более тесного взаимодействия министерств обеих стран.
По итогам встречи принято решение о создании совместной рабочей группы для оперативного и эффективного решения поставленных задач, а так же подтверждено взаимное намерение подготовки и дальнейшего подписания ежегодного плана мероприятий и сотрудничества между Министерством юстиции Республики Абхазия и Министерством юстиции Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста РА.