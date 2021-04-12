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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ЮСТИЦИИ АБХАЗИИ И РОССИИ

Новости Понедельник, 12 апреля 2021 16:38
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ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ЮСТИЦИИ АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 12 апреля 2021. Абхазия-Информ. В Москве состоялась встреча министра юстиции Республики Абхазия Анри Барциц с министром юстиции Российской Федерации Константином Чуйченко. 

В ходе встречи обсуждался ряд вопросов двустороннего сотрудничества, направленного на развитие и повышение эффективности функционирования и более тесного взаимодействия министерств обеих стран. 

По итогам встречи принято решение о создании совместной рабочей группы для оперативного и эффективного решения поставленных задач, а так же подтверждено взаимное намерение подготовки и дальнейшего подписания ежегодного плана мероприятий и сотрудничества между Министерством юстиции Республики Абхазия  и Министерством юстиции Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста РА.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 12 апреля 2021 16:44

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