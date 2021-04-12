СОВЕЩАНИЕ НА КПП «ПСОУ»

Сухум. 12 апреля 2021. Абхазия-Информ. На КПП «Псоу» прошло совещание координационного совета с участием всех государственных контролирующих органов Республики Абхазия, представленных на государственной границе Республики Абхазия.

В совещании приняли участие заместитель начальника УВД по Гагрскому району, начальник отделения милиции посёлка Цандрипш, глава Администрации посёлка Цандрипш.

Вопросы повестки координационного совета государственных контролирующих органов, представленных на государственной границе РА: режим пропуска на КПП «Псоу», организация удобного передвижения жителей поселка Цандрипш и установка необходимых дорожных знаков и разметок на прилегающей к КПП «Псоу» территории.

