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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОЙДЁТ КОНКУРС КРАСОТЫ «МИСС И МИССИС РОССИЯ ЗЕМЛЯ 2021»

Новости Понедельник, 12 апреля 2021 16:59
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В АБХАЗИИ ПРОЙДЁТ КОНКУРС КРАСОТЫ «МИСС И МИССИС РОССИЯ ЗЕМЛЯ 2021»

Сухум. 12 апреля 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве культуры прошла пресс-конференция, посвящённая Международному конкурсу красоты «Мисс и Миссис Россия Земля 2021», который пройдёт в Абхазии. 

Открывая пресс-конференцию, министр культуры Гудиса Агрба поблагодарил гостей за возможность проведения такого рода мероприятия. 

«Министерство культуры примет активное участие и окажет всяческое содействие в реализации данного проекта», – сказал он.

Организатор конкурса заслуженная артистка России, учредитель Национальной Ассоциации культуры, спорта и красоты Надежда Лысенко рассказала о проекте.

«Это Международный конкурс красоты Mrs&Ms Earth – проект с более чем 10-ти летним стажем, входит в топ 4 самых престижных мировых конкурсов красоты. В этом году впервые в истории конкурса Всероссийский конкурс красоты «Мисс и Миссис Россия Земля 2021» пройдёт в Абхазии с 9 по 15 июня. В состав участниц войдут представительницы 30 регионов России. Под эгидой национальной ассоциации это будет первый масштабный проект здесь в Абхазии. Очень хотелось бы интегрироваться и объединить нашу культуру и красоту. Проект направлен на наши дружеские отношения. Нам очень хочется принести что-то полезное, красивое и порадовать вас. Сейчас я езжу по регионам, где проходят отборы, самые лучшие приезжают на всероссийский финал, который пройдёт в Абхазии с 9 по 15 июня. 13 июня в Абхазском государственном драматическом театре будет проходить финал». 

Гудиса Агрба отметил, что Министерство культуры также сотрудничает с национальной ассоциацией: «Мы проговорили ряд проектов, которые в будущем будем реализовывать. Мы поддерживаем этот проект и очень рады, что наши граждане смогут принять участие, и надеемся, что они будут достойно представлены».

Об этом сообщает сайт Минкультуры Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 12 апреля 2021 17:01

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