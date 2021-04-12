В АБХАЗИИ ПРОЙДЁТ КОНКУРС КРАСОТЫ «МИСС И МИССИС РОССИЯ ЗЕМЛЯ 2021»

Организатор конкурса заслуженная артистка России, учредитель Национальной Ассоциации культуры, спорта и красоты Надежда Лысенко рассказала о проекте.

«Это Международный конкурс красоты Mrs&Ms Earth – проект с более чем 10-ти летним стажем, входит в топ 4 самых престижных мировых конкурсов красоты. В этом году впервые в истории конкурса Всероссийский конкурс красоты «Мисс и Миссис Россия Земля 2021» пройдёт в Абхазии с 9 по 15 июня. В состав участниц войдут представительницы 30 регионов России. Под эгидой национальной ассоциации это будет первый масштабный проект здесь в Абхазии. Очень хотелось бы интегрироваться и объединить нашу культуру и красоту. Проект направлен на наши дружеские отношения. Нам очень хочется принести что-то полезное, красивое и порадовать вас. Сейчас я езжу по регионам, где проходят отборы, самые лучшие приезжают на всероссийский финал, который пройдёт в Абхазии с 9 по 15 июня. 13 июня в Абхазском государственном драматическом театре будет проходить финал».

Гудиса Агрба отметил, что Министерство культуры также сотрудничает с национальной ассоциацией: «Мы проговорили ряд проектов, которые в будущем будем реализовывать. Мы поддерживаем этот проект и очень рады, что наши граждане смогут принять участие, и надеемся, что они будут достойно представлены».

Об этом сообщает сайт Минкультуры Абхазии.