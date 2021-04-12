В АБХАЗИИ ПРОЙДЁТ КОНКУРС КРАСОТЫ «МИСС И МИССИС РОССИЯ ЗЕМЛЯ 2021»
Сухум. 12 апреля 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве культуры прошла пресс-конференция, посвящённая Международному конкурсу красоты «Мисс и Миссис Россия Земля 2021», который пройдёт в Абхазии.
Открывая пресс-конференцию, министр культуры Гудиса Агрба поблагодарил гостей за возможность проведения такого рода мероприятия.
«Министерство культуры примет активное участие и окажет всяческое содействие в реализации данного проекта», – сказал он.
Организатор конкурса заслуженная артистка России, учредитель Национальной Ассоциации культуры, спорта и красоты Надежда Лысенко рассказала о проекте.
«Это Международный конкурс красоты Mrs&Ms Earth – проект с более чем 10-ти летним стажем, входит в топ 4 самых престижных мировых конкурсов красоты. В этом году впервые в истории конкурса Всероссийский конкурс красоты «Мисс и Миссис Россия Земля 2021» пройдёт в Абхазии с 9 по 15 июня. В состав участниц войдут представительницы 30 регионов России. Под эгидой национальной ассоциации это будет первый масштабный проект здесь в Абхазии. Очень хотелось бы интегрироваться и объединить нашу культуру и красоту. Проект направлен на наши дружеские отношения. Нам очень хочется принести что-то полезное, красивое и порадовать вас. Сейчас я езжу по регионам, где проходят отборы, самые лучшие приезжают на всероссийский финал, который пройдёт в Абхазии с 9 по 15 июня. 13 июня в Абхазском государственном драматическом театре будет проходить финал».
Гудиса Агрба отметил, что Министерство культуры также сотрудничает с национальной ассоциацией: «Мы проговорили ряд проектов, которые в будущем будем реализовывать. Мы поддерживаем этот проект и очень рады, что наши граждане смогут принять участие, и надеемся, что они будут достойно представлены».
Об этом сообщает сайт Минкультуры Абхазии.