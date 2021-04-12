БЕСЛАН ЭШБА: ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ПЕРЕПОЛНЕНА

Мэр привёл цифры по заболеваемости в школах и детских садах. Из преподавательского состава болеют два человека, также двое находятся на самоизоляции.

Беслан Эшба считает, что минимальный процент заболеваемости в школах связан с тем, что была введена схема раздельного занятия школьников – младшие классы и старшеклассники занимаются по три дня в неделю в разные дни.

«К тому количеству учащихся, которые у нас есть, пока, по нашим оценкам, ситуация под контролем. Конечно, мы считаем, что это достижение, если можно так выразиться. Тот минимальный процент заболеваемости, который есть по столице, даже если брать недельные разрезы, он, как раз-таки, связан с тем, что в школах была применена схема 3×3. Правильное решение было принято. Все понимали, что если в школах нет контроля, мы там получим основной очаг заболеваемости, помимо кафе и ресторанов. В принципе, ситуация пока регулируемая и так скажем, контролируемая», – сказал Беслан Эшба.

При этом он отметил, что в некоторых школах были недочёты, на которые указывали санэпидстанции и которые были устранены.

Мэр Сухума привёл также цифры по заболеваемости в столице. Он отметил, что в мартовские праздники был небольшой всплеск заболеваемости, но ситуация выровнялась. В данное время на лечебном контроле по Сухуму находятся 166 пациентов, за последнюю неделю зарегистрировано 46 новых случаев заболевания коронавирусом.

Беслан Эшба сообщил, что в части Сухумской инфекционной больницы заканчивается ремонт.

«Мы ожидаем поставку специализированных кроватей и дополнительного оборудования. Нам помогает Министерство здравоохранения, выделили специальное оборудование. В ближайшее время мы запустим дополнительные палаты», – сказал глава Администрации.

При этом он обратил внимание членов штаба, что инфекционная больница несёт большие нагрузки, несмотря на то, что ситуация с заболеванием в Сухуме стабильная.

«Учитывая, что по городу Сухум ситуация не критичная, она подконтрольная, насколько хватает сил и возможностей, инфекционная больница заполнена под завязку. А в некоторые дни получается, что у нас больше пациентов, чем в центральном Гудаутском госпитале. Хотел бы на этом заострить наше внимание и внимание региональных врачей, которые направляют тех или иных пациентов в город Сухум. Получается так, что если по городу будет ситуация меняться, придется жителей города Сухум отправлять в Гудауту, потому что в городе больница заполнена, не хотел бы так выразиться, иногородними, они тоже наши граждане, наши родственники в том числе, но ситуацию надо регулировать. Тем более, что в каждом районе всё было организовано по поручению президента – организованы койко-места, все медучреждения обеспечены лекарственными препаратами, консультации с врачами можно вести дистанционно. Получается, что основная нагрузка теперь ложится на инфекционную больницу», – сказал Беслан Эшба.

Врио премьер-министра Абхазии Владимир Делба отметил, что в основном идет централизованное лечение ковид-больных, но в некоторых случаях оперативность проявляют районы и город Сухум тратит достаточно масштабные ресурсы на лечение больных. Он считает, что если инфекционная больница столицы сегодня работает на пределе, должны быть рекомендации отправлять больных в ковидный госпиталь в Гудауту.

Об этом сообщает сайт администрации столицы.