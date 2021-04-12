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Абхазия Информ

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОДЛЕНЫ ДО 12 МАЯ, НО ЕСТЬ И ПОСЛАБЛЕНИЯ

Новости Понедельник, 12 апреля 2021 18:24
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ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОДЛЕНЫ ДО 12 МАЯ, НО ЕСТЬ И ПОСЛАБЛЕНИЯ

Сухум. 12 апреля 2021. Абхазия-Информ. На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 9 апреля 2021 года, президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 12 мая ограничительные меры по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 09 февраля 2021 года, № 46-рп «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19»

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 9 апреля 2021 года:

1. Внести в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 09 февраля 2021 года, № 46-рп «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» (с изменениями от 10 марта 2021 года) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «12 апреля 2021 года» заменить словами «12 мая 2021 года»; 2) подпункты 4, 5 и 6 пункта 1 исключить (речь шла о запрете деятельности СПА-салонов, массажных салонов и саун; образовательных кружков, танцевальных,

репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях; детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений);

3) в подпункте 3 пункта 9 слова «12 апреля 2021 года» заменить словами «12 мая 2021 года»;

4) в пункте 10 слова «12 апреля 2021 года» заменить словами «12 мая 2021 года». 2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 12 апреля 2021 18:27

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