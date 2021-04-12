ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОДЛЕНЫ ДО 12 МАЯ, НО ЕСТЬ И ПОСЛАБЛЕНИЯ
Сухум. 12 апреля 2021. Абхазия-Информ. На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 9 апреля 2021 года, президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 12 мая ограничительные меры по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 09 февраля 2021 года, № 46-рп «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19»
На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 9 апреля 2021 года:
1. Внести в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 09 февраля 2021 года, № 46-рп «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» (с изменениями от 10 марта 2021 года) следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «12 апреля 2021 года» заменить словами «12 мая 2021 года»; 2) подпункты 4, 5 и 6 пункта 1 исключить (речь шла о запрете деятельности СПА-салонов, массажных салонов и саун; образовательных кружков, танцевальных,
репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях; детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений);
3) в подпункте 3 пункта 9 слова «12 апреля 2021 года» заменить словами «12 мая 2021 года»;
4) в пункте 10 слова «12 апреля 2021 года» заменить словами «12 мая 2021 года». 2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания.
Об этом сообщает сайт главы государства.