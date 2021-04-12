ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОДЛЕНЫ ДО 12 МАЯ, НО ЕСТЬ И ПОСЛАБЛЕНИЯ

Сухум. 12 апреля 2021. Абхазия-Информ. На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 9 апреля 2021 года, президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 12 мая ограничительные меры по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 09 февраля 2021 года, № 46-рп «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19»