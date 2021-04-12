СУХУМСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «НАРТ» ЗАВОЕВАЛ СУПЕРКУБОК АБХАЗИИ

«Нарт» – самый титулованный клуб в послевоенной истории футбола Абхазии. Это достигается благодаря отношению к делу, которому посвятили силы и время руководители клуба, ежедневной работой, тренировками.

Сухум. 12 апреля 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба поздравил сухумскую команду «Нарт» с победой в матче за Суперкубок Абхазии. В поздравлении говорится: «Поздравляю футболистов, тренерский состав и руководство футбольного клуба «Нарт» с очередной победой.

«Нарт» еще раз подтвердил, что является одной из лучших команд Абхазии. Администрация города Сухум и впредь будет поддерживать команду. Спасибо вам за победу! Желаем «Нарту» дальнейших успехов!»

10 апреля в матче за Суперкубок «Нарт» выиграл у «Гагры» со счетом 6:1.

Футбольный клуб «Нарт» Сухум основан в 1997 году. С 1998 года участвует в чемпионатах Абхазии.

«Нарт» 13 раз становился чемпионом Абхазии, 11 раз – обладателем Кубка Абхазии, 10 раз обладателем Суперкубка.

Об этом сообщает сайт администрации столицы.