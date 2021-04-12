ИЗБРАНЫ 15 ДЕПУТАТОВ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ

По информации Городской избирательной комиссии в четырех округах из 19 выборы не состоялись. Всего в выборах приняло участие 29,97 % избирателей. «На избирательные участки пришли всего 11 934 человека, хотя по спискам их более 39 тысяч человек, - сообщил председатель избиркома Адгур Лагвилава.

По его словам во всех 19 округах, а это 22 избирательных участка для голосования, все было подготовлено для волеизъявления горожан, члены комиссий добросовестно поработали, были созданы все условия для соблюдения санитарных норм. Также на каждом участке работала система видеонаблюдения со свободным доступом на сайте Собрания. Ни одного протокола о каких-либо нарушениях в процессе голосования составлено не было.

В округах №№ 2, 11, 12, 18 выборы не состоялись из-за неявки избирателей, - подчеркнул Лагвилава.

Таким образом, по предварительным итогам, депутатами Сухумского городского Собрания избраны: в округе № 1 – Инал Тужба, № 3 – Саид Ашуба, № 4 – Инал Кишмария, № 5 – Давид Чхеидзе, № 6 – Лаша Зарандия, № 7 – Беслан Квициния, № 8 – Дмитрий Осия, № 9 – Варлам Джопуа, № 10 – Айк Календжян, № 13 – Ираклий Харчилава, № 14 – Нарсоу Салакая, № 15 – Асида Дбар, № 16 – Игорь Берая, № 17 – Виктор Акуция, №19 – Роман Кутарба.