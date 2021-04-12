РОССИЯ РЕШИЛА ПРИОСТАНОВИТЬ ЧАРТЕРНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ С ТУРЦИЕЙ

Сухум. 12 апреля 2021. Абхазия-Информ. Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний, а также федерального чиновника.

Так, 12 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение частично ограничить перелеты в Турцию на полтора месяца – с 15 апреля по 1 июня. Уточняется, что новые меры коснутся чартерных рейсов, о регулярных перевозках не сообщается.