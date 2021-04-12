 

В мире

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Могут ли закрыть турецкие курорты из-за британского штамма COVID-19? В Роспотребнадзоре заявили, что отдыхать в Турции сейчас опасно.…
«ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР»: КАК ЕВРОПУ ДУШИТ ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ
марта 31 2021
«ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР»: КАК ЕВРОПУ ДУШИТ ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ
ВСТУПИЛО В СИЛУ ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ
марта 15 2021
ВСТУПИЛО В СИЛУ ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОССИЯ РЕШИЛА ПРИОСТАНОВИТЬ ЧАРТЕРНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ С ТУРЦИЕЙ

Новости Понедельник, 12 апреля 2021 18:50
Оцените материал
(0 голосов)
РОССИЯ РЕШИЛА ПРИОСТАНОВИТЬ ЧАРТЕРНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ С ТУРЦИЕЙ

Сухум. 12 апреля 2021. Абхазия-Информ. Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний, а также федерального чиновника.

Так, 12 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение частично ограничить перелеты в Турцию на полтора месяца – с 15 апреля по 1 июня. Уточняется, что новые меры коснутся чартерных рейсов, о регулярных перевозках не сообщается.

При этом, как пояснил один из источников, эвакуация отечественных туристов из страны проводиться не будет, однако будет их плановый вывоз.

В начале апреля несколько государств признали  Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. В последние несколько дней суточный прирост инфицированных составляет почти 50 тысяч человек, что является рекордным числом с начала пандемии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 12 апреля 2021 18:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИЗБРАНЫ 15 ДЕПУТАТОВ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.