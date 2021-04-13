Владимир Делба сообщил, что уровень собственных доходов страны на 12 апреля составил 1,2 млрд рублей, что свидетельствует о темпах роста на 21% по отношению к показателям за аналогичный период предыдущего года.

Сухум. 13 апреля 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба, который рассказал о работе правительства, динамике исполнения бюджета, приоритетных направлениях его расходования, реализации мер по защите населения от COVID-19 и др.

«Ситуацию можно оценивать, как стабильную. По-прежнему в части использования средств бюджета остается приоритетным финансирование мероприятий, связанных со здравоохранением. В первом квартале года стартовало финансирование отдельного мероприятия, предусмотренного бюджетом, по борьбе с COVID-19 (общий объем годовой программы – 50 млн рублей). Реализуются и прочие программы Минздрава, финансируются текущие заявки медучреждений по мере потребностей и доходного потенциала. Уровень финансирования потребностей в этой сфере превышает 90 %», – сказал глава Минфина.

Темпы финансирования фонда оплаты труда на 15% превышают показатели предыдущего года за аналогичный период.

Делба дополнил, что остаётся задолженность по выплате пенсий гражданам республики.

«К сожалению, 65 млн рублей остаются не выплаченными за март. Мы прилагаем усилия для мобилизации задолженности. К слову, в виде дополнительной помощи за первый квартал из республиканского бюджета направлены дотации Пенсионному фонду в размере 105 млн рублей из запланированных 137 млн рублей», – сообщил Делба.

Премьер-министр поинтересовался налоговыми и таможенными поступлениями за 3 месяца.

По словам вице-премьера, уровень уплаты начислений налоговых и таможенных вырос в среднем на 20%.

«Мы наблюдаем тенденцию роста как налоговых, так и таможенных платежей. Отмечаем динамику уплаты налогоплательщиками начислений. Снижается уровень пени. Это свидетельствует о том, что налоги платят в соответствии с действующим законодательством в установленные сроки. Рост таможенных платежей возрос на 20% в результате усиления работы по администрированию», - констатировал он.

Александр Анкваб рекомендовал В. Делба не снижать темпы работы.

Об этом сообщает пресс-служба КМ Абхазии.