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Абхазия Информ

НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ГУМИСТА ПЛАНИРОВАЛОСЬ ПОСТРОИТЬ ЕЩЕ В 2015 – 2017 ГОДАХ…

Новости Вторник, 13 апреля 2021 17:36
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НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ГУМИСТА ПЛАНИРОВАЛОСЬ ПОСТРОИТЬ ЕЩЕ В 2015 – 2017 ГОДАХ…

Сухум. 13 апреля 2021. Абхазия-Информ. Строительство нового мостового перехода через р. Гумиста обсудили в Министерстве экономики. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба встретились с руководителем подрядной организации и представителем российской проектной организации.

Основанием для встречи послужило поручение президента Аслана Бжания подготовить заключение по вопросу строительства мостового перехода через р. Гумиста.

Как известно, это мероприятие Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия «Строительство нового мостового перехода через р. Гумиста с реконструкцией старого мостового перехода» является переходящим из программы 2015 – 2017 годов. Статус данного объекта вплоть до сегодняшнего дня находится на первоначальной стадии проектирования.

В сентябре 2016 года ГК «Апсныргылара», как исполнитель госзаказа и подрядчик заключили договор на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, а также разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство нового мостового перехода через р. Гумиста с реконструкцией старого мостового перехода». В рамках этого договора организации был выплачен аванс в сумме 7,2 млн рублей, который, в свою очередь был перечислен на счет субподрядчика, проектной организации.

Основная проблема заключается в том, что к 2021 году у проекта «Строительство нового мостового перехода через р. Гумиста с реконструкцией старого мостового перехода» все еще нет проектно-сметной документации, прошедшей Госэкспертизу в России и проведенные ранее инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические, экологические изыскания не могут быть использованы вновь в связи с сроком давности и требуют актуализации.

Помимо изложенных выше фактов, вице-премьер указала на то, что существующее законодательство не позволяет выплатить второй раз аванс на выполнение одних и тех же работ. На состоявшейся встрече она также поделилась своими опасениями относительно концепции основных проектных решений. С ее точки зрения предлагаемый вариант архитектурного и конструктивного решения нового моста не сочетается с существующим мостом через р. Гумиста, хотя его размещение планируется в непосредственной близости. Более того, по мнению Озган, отсутствует заключение о техническом состоянии моста, на основании которого ранее было принято решение о необходимости его реконструкции. Она провела аналогию с больным: «Мы должны лечить больного, которому не поставлен диагноз».

«Проблема существует уже несколько лет и необходимо найти ее решение. Учитывая стратегическую значимость данного проекта, наша задача – выйти из тупика. Данное мероприятие является мероприятием Инвестиционной программы 2020 – 2022 годов, и мы ответственны за ее своевременную и качественную реализацию в пределах тех средств, которые на нее отпущены», – заключила Озган.

Для решения возникших сложностей вице-премьер предложила утвердить «Концепцию основных проектных решений прохождения маршрута» в установленном порядке и на основании этой концепции и заключения о техническом обследовании имеющегося мостового перехода, разработать и утвердить новое техническое задание на разработку проектно-сметной документации с определением ее содержания и сроков реализации.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 13 апреля 2021 17:48

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