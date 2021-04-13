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Абхазия Информ

ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ОТ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Новости Вторник, 13 апреля 2021 17:58
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ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ОТ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сухум. 13 апреля 2021. Абхазия-Информ. В Сухум прибыла очередная партия гуманитарного груза, предоставленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Гуманитарная поддержка, направленная в Республиканскую бактериологическую лабораторию санитарно-эпидемиологической службы, а также в больницы, где проходит лечение больных с COVID-19, стало возможна благодаря общей координации постоянного представителя ООН Сабине Махль, при содействии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В состав гуманитарного груза входят средства для проведения тестирования на коронавирус SARS-CoV-2, кислородные концентраторы, медицинские халаты и контрольно-диагностические приборы для измерения уровня насыщения крови кислородом. Все это необходимо для более эффективного выявления и лечения случаев новой коронавирусной инфекции.

Данные средства были приобретены непосредственно из фондов ВОЗ, а также при финансовой поддержке Европейского Союза. Постоянный представитель ООН, ВОЗ и УВКБ ООН намерены и впредь изыскивать возможности оказания помощи Абхазии в предотвращении распространения и лечении COVID-19, а также будут продолжать оказывать поддержку населению Абхазии c тем, чтобы минимизировать воздействие пандемии на повседневную жизнь.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 13 апреля 2021 17:59

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