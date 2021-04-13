ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ОТ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Гуманитарная поддержка, направленная в Республиканскую бактериологическую лабораторию санитарно-эпидемиологической службы, а также в больницы, где проходит лечение больных с COVID-19, стало возможна благодаря общей координации постоянного представителя ООН Сабине Махль, при содействии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В состав гуманитарного груза входят средства для проведения тестирования на коронавирус SARS-CoV-2, кислородные концентраторы, медицинские халаты и контрольно-диагностические приборы для измерения уровня насыщения крови кислородом. Все это необходимо для более эффективного выявления и лечения случаев новой коронавирусной инфекции.

Данные средства были приобретены непосредственно из фондов ВОЗ, а также при финансовой поддержке Европейского Союза. Постоянный представитель ООН, ВОЗ и УВКБ ООН намерены и впредь изыскивать возможности оказания помощи Абхазии в предотвращении распространения и лечении COVID-19, а также будут продолжать оказывать поддержку населению Абхазии c тем, чтобы минимизировать воздействие пандемии на повседневную жизнь.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.