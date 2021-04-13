БЕСЛАН БИГВАВА НАЗНАЧЕН ИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Аслан Бжания нацелил Б.Бигвава на результат, призванный улучшить социально-экономическое положение в районе.

«Пришло время созидать. Давайте начнем с чистоты». Аслан Бжания призвал абжуйцев в преддверии курортного сезона провести «генеральную уборку» территории, в особенности вдоль центральной трассы.

Президент отметил, что в этом году ожидается большой поток туристов, в том числе и в Восточную Абхазию. В районе уже реализуется очень серьезный инвестиционный проект – база отдыха в селе Тамыш.

Глава государства напомнил, что реализация этого инвестпроекта берет начало с его встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

«На встрече с президентом России 12 ноября 2020 года в Сочи я попросил его оказать содействие в привлечении крупного российского бизнеса к реализации проектов в Абхазии. И сегодня один из проектов уже находится на стадии реализации», – подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в течении пяти лет не предусматривалось финансирование на очистку придорожной инфраструктуры.

«Но ее обязательно нужно привести в порядок, – сказал президент. – Более того, строительство вдоль трассы должно обязательно согласовываться.

Должен быть единый стиль с национальным колоритом. Все что уже построено – изменить сложно, но отныне все строительные работы будут вестись по согласованию. Будет принята единая концепция по строительству вдоль трассы. Это не значит, что мы кому-то, что-то станем запрещать. Это означает, что мы подходим к этому вопросу вдумчиво».

«Задача государства – создавать условия для привлечения инвестиций и создание благоприятных условий. Нам нужны серьезные инвестиции. В районе огромное количество пустующих земель, не дающих никакого экономического эффекта. Речь не идет о продаже земли, а об эффективном ее использовании», - подчеркнул президент.

Исполняющей обязанности главы Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава поблагодарил Аслана Бжания за оказанное ему доверие.

«Я понимаю, что работа в районе будет достаточно сложной, поэтому очень надеюсь на поддержку сотрудников администрации и актива района. А я в свою очередь постараюсь сделать все от меня зависящее. Впереди много сложных дел и задач, которые мы будем решать сообща», – сказал Б.Бигвава.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.