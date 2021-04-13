 

В мире

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Могут ли закрыть турецкие курорты из-за британского штамма COVID-19? В Роспотребнадзоре заявили, что отдыхать в Турции сейчас опасно.…
«ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР»: КАК ЕВРОПУ ДУШИТ ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ
марта 31 2021
«ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР»: КАК ЕВРОПУ ДУШИТ ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ
ВСТУПИЛО В СИЛУ ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ
марта 15 2021
ВСТУПИЛО В СИЛУ ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БЕСЛАН БИГВАВА НАЗНАЧЕН ИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Новости Вторник, 13 апреля 2021 18:15
Оцените материал
(0 голосов)
БЕСЛАН БИГВАВА НАЗНАЧЕН ИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 13 апреля 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания представил активу Очамчырского района нового исполняющего обязанности  главы Администрации Беслана Бигвава.

Беслан Владимирович Бигвава был назначен на эту должность Указом президента 12 апреля 2021 г.

Указ об этом зачитал  руководитель Администрации президента Алхас Квициниа.
Президент охарактеризовал нового руководителя как опытного  и профессионального работника.

Аслан Бжания нацелил Б.Бигвава на результат, призванный  улучшить социально-экономическое положение в  районе. 

«Пришло время созидать.  Давайте начнем с чистоты».  Аслан Бжания призвал  абжуйцев в преддверии курортного сезона провести «генеральную уборку» территории, в особенности вдоль центральной трассы.  

Президент отметил, что в этом году ожидается большой поток туристов, в том числе и в Восточную Абхазию. В районе уже реализуется очень серьезный инвестиционный проект – база отдыха в селе Тамыш.
Глава государства напомнил, что реализация этого инвестпроекта берет начало с его  встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.  
«На встрече  с президентом России  12 ноября 2020 года  в Сочи я попросил его оказать содействие в привлечении крупного российского бизнеса к реализации проектов в Абхазии.  И  сегодня один из проектов уже находится на стадии реализации», – подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в течении пяти  лет не предусматривалось  финансирование на очистку придорожной инфраструктуры.

«Но ее обязательно нужно привести в порядок, – сказал президент. – Более того, строительство вдоль трассы должно обязательно согласовываться.
Должен быть единый стиль с национальным колоритом.  Все что уже построено – изменить сложно, но отныне все строительные работы будут вестись по согласованию. Будет принята единая концепция по строительству вдоль трассы. Это не значит, что мы кому-то, что-то станем запрещать. Это означает,  что мы  подходим к этому вопросу вдумчиво».

«Задача государства – создавать условия для привлечения инвестиций и создание благоприятных условий. Нам нужны серьезные инвестиции.  В районе огромное количество пустующих земель, не дающих никакого экономического эффекта. Речь не идет о продаже земли, а об эффективном ее использовании», - подчеркнул президент.

Исполняющей обязанности главы Администрации Очамчырского района Беслан  Бигвава поблагодарил Аслана Бжания за оказанное ему доверие.  
«Я понимаю,  что работа в районе будет достаточно сложной, поэтому очень надеюсь на поддержку сотрудников администрации и актива района. А я  в  свою очередь постараюсь сделать все от меня зависящее. Впереди много сложных  дел  и задач, которые мы будем решать сообща», – сказал Б.Бигвава.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.

Прочитано 1 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН В УКРЕПЛЕНИИ СВЯЗЕЙ С БРАТСКИМИ РЕСПУБЛИКАМИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА УПАЛ В КЮВЕТ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.