АСЛАН ЦКУА ОСВОБОЖДЕН ИЗ-ПОД ДОМАШНЕГО АРЕСТА

Сухум. 13 апреля 2021. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Аслан Цкуа обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 32 – пунктом «б» части 3 статьи 288 (пособничество в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства) УК Республики Абхазия.



В рамках настоящего дела осуществляется уголовное преследование в отношении главного врача ГУ МЗ Республики Абхазия «Республиканская больница» Аппалона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба.

