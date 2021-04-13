АСЛАН ЦКУА ОСВОБОЖДЕН ИЗ-ПОД ДОМАШНЕГО АРЕСТА
Сухум. 13 апреля 2021. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Аслан Цкуа обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 32 – пунктом «б» части 3 статьи 288 (пособничество в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства) УК Республики Абхазия.
В рамках настоящего дела осуществляется уголовное преследование в отношении главного врача ГУ МЗ Республики Абхазия «Республиканская больница» Аппалона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба.
12 апреля 2021 года Сухумский городской суд под председательством судьи Инара Кварчия отказал в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры Республики Абхазия о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Аслана Цкуа.
Согласно постановлению Сухумского городского суда Аслан Цкуа был освобождён из-под домашнего ареста.
Настоящее постановление Сухумского городского суда в течение трех суток с момента провозглашения сторонами может быть обжаловано в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт Сухумского городского суда.
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