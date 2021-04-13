 

В мире

В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021

В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает риска отключения России от…
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
«ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР»: КАК ЕВРОПУ ДУШИТ ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ
марта 31 2021
«ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР»: КАК ЕВРОПУ ДУШИТ ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН ЦКУА ОСВОБОЖДЕН ИЗ-ПОД ДОМАШНЕГО АРЕСТА

Новости Вторник, 13 апреля 2021 18:36
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН ЦКУА ОСВОБОЖДЕН ИЗ-ПОД ДОМАШНЕГО АРЕСТА

Сухум. 13 апреля 2021. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Аслан Цкуа обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 32 – пунктом «б» части 3 статьи 288 (пособничество в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства) УК Республики Абхазия.

В рамках настоящего дела осуществляется уголовное преследование в отношении главного врача ГУ МЗ Республики Абхазия «Республиканская больница» Аппалона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба.

12 апреля 2021 года Сухумский городской суд под председательством судьи Инара Кварчия отказал в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры Республики Абхазия о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Аслана Цкуа.

Согласно постановлению Сухумского городского суда Аслан Цкуа был освобождён из-под домашнего ареста.

Настоящее постановление Сухумского городского суда в течение трех суток с момента провозглашения сторонами может быть обжаловано в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт Сухумского городского суда.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 13 апреля 2021 18:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УПАЛ В КЮВЕТ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.