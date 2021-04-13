ОТМЕНЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ВОУБА Г.В.

Сухум. 13 апреля 2021. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия отменила постановление Сухумского городского суда от 2 апреля 2021 года о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Воуба Георгия Владимировича.



12 апреля 2021 года, определением Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия отменено постановление Сухумского городского суда от 02 апреля 2021 года о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Воуба Георгия Владимировича, и вынесено новое определение, которым отказано в ходатайстве органа предварительного расследования о продлении последнему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает сайт Верховного суда Абхазии.