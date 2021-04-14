ПЕРВОЕ МЕСТО НА XXXIII МОСКОВСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГРАХ
Новости Среда, 14 апреля 2021 11:14
Сухум. 14 апреля 2021. Абхазия-Информ. На XXXIII московских, спортивных, студенческих играх воспитанник секции бокса Управления по делам молодежи и спорта Администрации Сухума Лаша Гогия занял первое место.
Лаша кандидат в мастера спорта. Тренируется уже семь лет у Давида Авидзба. На данный момент, является студентом Российского Государственного, геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе.
Об этом сообщает Управление по делам молодежи и спорта Администрации Сухума.