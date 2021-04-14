ВСЕХ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ИЗ-ЗА РУБЕЖА РОССИЯН ОБЯЗАЛИ СДАВАТЬ ТЕСТ НА COVID-19

Сухум. 14 апреля 2021. Абхазия-Информ. Россияне, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус, сообщает Роспотребнадзор. Ранее тест обязаны были сдавать только те, кто прибывает в страну воздушным транспортом.

Новые правила вступают в силу с завтрашнего дня, 15 апреля. Согласно постановлению Роспотребнадзора, они не будут распространяться на: