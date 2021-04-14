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Абхазия Информ

ВСЕХ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ИЗ-ЗА РУБЕЖА РОССИЯН ОБЯЗАЛИ СДАВАТЬ ТЕСТ НА COVID-19

Новости Среда, 14 апреля 2021 19:05
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ВСЕХ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ИЗ-ЗА РУБЕЖА РОССИЯН ОБЯЗАЛИ СДАВАТЬ ТЕСТ НА COVID-19

Сухум. 14 апреля 2021. Абхазия-Информ. Россияне, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус, сообщает Роспотребнадзор. Ранее тест обязаны были сдавать только те, кто прибывает в страну воздушным транспортом.

Новые правила вступают в силу с завтрашнего дня, 15 апреля. Согласно постановлению Роспотребнадзора, они не будут распространяться на:

  • членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку,
  • экипаж морских и речных судов,
  • поездные и локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения,
  • водителей автомобилей международного автомобильного сообщения.

Все приезжающие россияне до въезда в РФ обязаны заполнить на едином портале госуслуг (ЕПГУ) специальную анкету, а по прибытии в течение трех календарных дней пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 и разместить полученную информацию на ЕПГУ. До получения результатов теста граждане должны соблюдать режим изоляции по месту жительства. В случае ухудшения самочувствия в течение 14 дней со дня прибытия необходимо «незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций».

Роспотребнадзор также обязывает работодателей информировать покидающих страну сотрудников о необходимости сдачи по прибытии ПЦР-теста; у иностранцев и лиц без гражданства — проверять документы, подтверждающие отрицательный тест на COVID-19, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия в РФ.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 14 апреля 2021 19:15

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