ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 13793 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 14 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 187 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 19 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 26 пациента – средней степени тяжести.