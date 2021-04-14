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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 13793 ЧЕЛОВЕКА

Новости Среда, 14 апреля 2021 18:58
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 13793 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 14 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 187 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 19 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 26 пациента – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 11, в Гагрской ЦРБ – 8, в Ткурчалской ЦРБ пациентов нет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13793 человека. Зарегистрировано 218 летальных случаев. Выздоровели 13305 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 14 апреля 2021 19:01

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