ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 13793 ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 14 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 187 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 19 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 26 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 11, в Гагрской ЦРБ – 8, в Ткурчалской ЦРБ пациентов нет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13793 человека. Зарегистрировано 218 летальных случаев. Выздоровели 13305 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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