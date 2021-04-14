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Абхазия Информ

УРОКИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ТУРЕЦКО-ГОВОРЯЩЕЙ ДИАСПОРЫ В НОВОМ ФОРМАТЕ

Новости Среда, 14 апреля 2021 18:42
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УРОКИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ТУРЕЦКО-ГОВОРЯЩЕЙ ДИАСПОРЫ В НОВОМ ФОРМАТЕ

Сухум. 14 апреля 2021. Абхазия-Информ. Над проблемами развития государственного абхазского языка работают ученые,  издаются книги, методические пособия, дублируются лучшие произведения мирового кинематографа и мультипликации… При этом, нельзя оставлять без внимания живущих за пределами Абхазии наших соотечественников, которые, в силу сложившихся обстоятельств, оказались за пределами Родины. Абхазы живут в Сирии, Германии, Египте, Иордании и в других странах. Но больше всего их в Турции.
  

Семь лет назад Торгово-промышленная палата на своей странице в социальной сети Facebook, выходящей на турецком языке и рассчитанной на проживающих в Турции  соотечественников, наряду с информацией о деятельности ТПП и различными новостями из Абхазии, в формате фото стала размещать уроки абхазского языка.

Это была целиком идея основателя и первого президента Торгово-промышленной палаты Геннадия Леонидовича Гагулия. Во время встреч с нашими соотечественниками, он не раз слышал сетования на отсутствие возможности изучать родной язык.

В ТПП долго готовились и, в итоге, 1 апреля 2014 года, на странице палаты в Facebook  разместили  первый урок. Ученики по иллюстрации обучались алфавиту и словам. Позже, в целях развития не только зрительной, но и слуховой памяти были введены аудио уроки.

Уроки абхазского языка для турецко-говорящей диаспоры всегда пользовались большим спросом. Но в 2020 году в палате решили изменить формат проекта.


На фотографиях появились абхазские персонажи, которые создал по специальному заказу ТПП художник-мультипликатор Астамур Квициния. Персонажи получили имена: мальчик – Ахра, девочка – Амра. Их озвучивают специалисты Управления внешних связей и инвестиций. Такой формат уроков состоит теперь из иллюстраций с диалогами или ситуациями, с которыми может столкнуться иностранный гражданин в Абхазии.

Например, бронирование билетов в аэропорту, на вокзале, бронирование отеля, как спросить дорогу, о городском транспорте, общение в магазине, знакомство, приветствия и др.

Публикуются уроки два раза в неделю: в среду и пятницу на сайте ТПП, на страницах Facebook и Instagram.
Хочется отметить что, такой формат уроков значительно повысил посещаемость страниц теми, кто хочет изучать абхазский язык в социальных сетях.

В планах ТПП есть и другие проекты по изучению абхазского языка, над которыми работают специалисты. 

Все желающие могут изучать абхазский язык в любое удобное для них время перейдя по ссылке: Facebook: @abhazya.tso, İnstagram: @abhazya_tso

Об этом сообщает сайт ТПП РА.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 14 апреля 2021 18:46

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