В ГРАФИК ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Схема ограничений осталась прежней – один час днём и два часа ночью.

Сухум. 14 апреля 2021. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» доводит до сведения населения следующую информацию: для удобства функционирования объектов жизнедеятельности (водоканала, пекарен и др. объектов жизнедеятельности) действующий график был изменён.

В тоже время РУП «Черноморэнерго» напоминает, что в случае аварий на линиях или на подстанциях, отключение электроснабжения населения будет происходить автоматически, вне графика.