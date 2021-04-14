ГРУЗИЯ ОТМЕНЯЕТ ПЯТИДНЕВНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КАРАНТИН ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

«С 19 апреля жители, проживающие на оккупированных территориях (Абхазии и Южной Осетии – прим. ТАСС), вместо пятидневного карантина будут подвергаться тестированию. Вместе с тем они получат возможность добровольно вакцинироваться в соответствии с национальным планом вакцинации», – говорится в сообщении.

14 апреля. /ТАСС/. Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии принял решение с 19 апреля отменить 5-дневный обязательный карантин для жителей Абхазии и Южной Осетии, решивших посетить Грузию. Об этом в среду сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

Жителей Абхазии и Южной Осетии, которые прибывали на территорию Грузии, изначально помещали на 14-дневный обязательный карантин, затем эти сроки сократились до восьми дней, а позже – до пяти.

Напомним, что рано утром 6 апреля в районе села Таглан Галского района, четверо жителей погибли при попытке незаконного пересечения государственной границы с Грузией, вброд через реку Ингур.

7 апреля тела утонувших были обнаружены на сопредельной с Абхазией стороне в Зугдидском районе Грузии.

Погибшие пытались перейти госграницу в обход КПП, чтобы избежать на территории Грузии карантина.