В МВД АБХАЗИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 ГОД

Согласно статистическим данным за 3 месяца текущего года по Республике зарегистрировано 197 (151 за АППГ 2020 г.) преступлений общеуголовной направленности, из которых оперативно раскрыто 160 (98 за АППГ 2020 г), что составляет 81.2% раскрываемости. За аналогичный период 2020 года процент раскрываемости преступлений составлял 64.9. Данный показатель достигнут в результате усиления оперативно-розыскной деятельности по выявлению фактов незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, а так же наркотических средств и психотропных веществ и составил увеличение выявления фактов преступлений в данных категориях на 69 .

В частности: за отчетный период выявлено и раскрыто 59 фактов преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ против 17 за аналогичный период 2020 года, раскрываемость составила 100%.

Реализованы указания руководства по усилению работы в части выявления незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов: 47 фактов незаконного хранения/ношения огнестрельного оружия выявлено сотрудниками оперативных служб МВД за 3 месяца отчетного периода против 20 зарегистрированных аналогичных преступлений в прошлом году (показатель раскрываемости составил 91.4% против 80% в прошедшем периоде).

В результате усиления предупредительно-профилактической работы по обеспечению общественной безопасности в республике наблюдается снижение общего количества преступлений против собственности: с имевших место за 1-й квартал 2020 года 47 фактов до 39 в текущем году, т.е. на 18.3%. Из которых хищения чужого имущества составили 37 преступлений против 43 за аналогичный период 2020 года, а факты разбойных нападений снижены на 50% - с 4 до 2 преступлений за отчетный период при повышении раскрываемости с 25% до 50%. На 100% снижено количество грабежей – данного вида преступления не имели место в текущем году.

По горрайорганам оперативная обстановка и раскрываемость преступлений распределилась следующим образом:

- в Гагрском районе раскрываемость преступлений общеуголовной направленности составила 83.8%, что на 25% выше аналогичного периода в 2020 году.

- В Гудаутском районе на общем фоне снижения количества преступлений с 31 в прошлом периоде до 21 за 3 месяца 2021 года раскрываемость так же повышена с 51.6% до 76.2%.

- В столице количество совершенных преступлений за три месяца осталось на прежнем уровне – 52 факта, общая раскрываемость которых составила 78.9%, что на 11.6% выше аналогичного периода прошлого года (из 52 совершенных преступлений в течении 1-го квартала 2021 года раскрыто 41, в 2020 году было раскрыто 35 преступлений).

- В Сухумском районе зарегистрировано - 11 преступлений, раскрыты - 8, что составляет 72.7% раскрываемости, за аналогичный период имели место 18 преступлений, раскрыты - 12, что составило 66.7 %.

- В Гулрыпшском районе зарегистрировано 19 преступлений, раскрыто - 18 или 94. 7% раскрываемости, за аналогичный период - 11, раскрыто - 9, что составило - 81.8%.

- В Очамчырском районе зарегистрировано 17 преступлений, раскрыто – 13 (76.5% раскрываемости), за аналогичный период имело место 1 преступление, которое не раскрыто.

- В Ткуарчалском районе зарегистрировано 8 преступлений, раскрыто - 4, что составило 50% раскрываемости, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 3 преступления, которые не раскрыты.

- В Галском районе имело место 9 преступлений, раскрыто 6 (66,7 % раскрываемости), за аналогичный период 2020 года так же зарегистрировано 9 преступлений, раскрыто - 8, что составило - 88,9% раскрываемости.

Первый заместитель министра ВД Руслан Ажиба, курирующий оперативный блок милиции, подвел итоги криминогенной ситуации в городах и районах республики, определив меры по предупреждению и недопущению совершения преступлений и методы их реализации по территориальности.

Дмитрий Дбар поставил на особый контроль намеченные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие ряда преступлений, а так же установление места нахождения и задержания лиц, скрывающихся от следствия и суда.

В ходе совещания начальники территориальных подразделений ОВД отчитались по исполнению отдельных указаний министра ВД, установленных в 30-дневный срок с 1 марта текущего года. По линии уголовного розыска МВД поставленная задача выполнена, – увеличено выявление фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия на 25% - с 15 до 20 преступлений. Сотрудниками УКОН МВД за 30 отчетных дней выявлены 4 преступления, связанные со сбытом на территории Абхазии наркотических средств в особо крупном размере – раскрываемость составила 100%.

По результатам представленных рапортов Дмитрий Дбар дал ряд служебных указаний, с частности – усилить борьбу в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, наркотических средств и психотропных веществ, а так же выявление и пресечение незаконной деятельности по добыче криптовалют и контроль над уже закрытыми майнинг-объектами.

Министр оценил как неудовлетворительную работу районных подразделений ОВД по выявлению отдельных категорий преступлений, отметив положительные результаты в части обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности на всей территории республики.

Заместитель министра – начальник милиции общественной безопасности Беслан Чкадуа отметил, что усиление контроля дорожной ситуации позволило снизить количество дорожно-транспортных происшествий с 56 аварий до 35 и, как следствие, пострадавших с летальным исходом стало на 60 % меньше (7 человек погибли в 2021 году, в 2020 - 16). Людей, получивших травмы в результате ДТП меньше на 42% (49 человек в 2021 году и 80 пострадавших в 2020-м).

В первом квартале текущего года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 18.396 нарушений ПДД, что на 9.336 фактов больше, чем за аналогичный период прошлого года. За управление автотранспортом в нетрезвом состоянии привлечено к административной ответственности 1.117 водителей, что превысило выявление данных фактов правонарушений на 783 (334 протокола было оформлено за аналогичный отчетный период в 2020 году).

Беслан Чкадуа проинформировал, что уже сегодня ведется активная подготовка к летне-курортному сезону и важная задача подразделений милиции общественной безопасности обеспечить комфортное пребывание в республике гостей Абхазии. Одно из основных направлений – это безопасное передвижение по нашим дорогам туристов-автолюбителей. Весь личный состав дорожно-патрульных служб Госавтоинспекции ориентирован на вежливое и предупредительное отношение к водителям автотранспортных средств. Нет необходимости останавливать автотуристов без существенных причин. Исполнение данного распоряжения будет строго контролироваться ответственными службами МВД и руководством.

«На сегодняшний день увеличена заработная плата сотрудников милиции и наращено материально-техническое обеспечение органов внутренних дел, но необходимо повышать профессиональный уровень и служебную дисциплину личного состава, оперативно исполнять поставленные руководством задачи» - сказал Дмитрий Дбар, обращаясь к личному составу.

В служебном порядке министром даны указания по отдельным направлениям несения службы подразделениями МВД, обеспечению общественного порядка и безопасности в республике, персональная ответственность и контроль за несением службы сотрудников ОВД возложена на руководителей подразделений ведомства.

Источник: https://www.mvdra.org/publications/11999/