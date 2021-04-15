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Абхазия Информ

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ ПО ПОВОДУ НОВОВВЕДЕНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Новости Четверг, 15 апреля 2021 18:19
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ ПО ПОВОДУ НОВОВВЕДЕНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Сухум. 15 апреля 2021. Абхазия-Информ. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации от 9 апреля 2021 года подписал Постановление № 12 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

Приложение Постановления гласит об изменениях режима пересечения границы для граждан Российской Федерации, въезжающих из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики. 

Кроме того, согласно новому документу, будет изменен режим и условия пересечения границы для граждан Российской Федерации, прибывающих из списка стран, указанных во 2-м пункте Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635. В реестре указано 29 стран, среди которых Республика Абхазия не значится. 

То есть новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок. 

Для граждан же Абхазии продолжает действовать Распоряжение Правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию. 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 15 апреля 2021 18:21

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