РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ ПО ПОВОДУ НОВОВВЕДЕНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Приложение Постановления гласит об изменениях режима пересечения границы для граждан Российской Федерации, въезжающих из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики.

Кроме того, согласно новому документу, будет изменен режим и условия пересечения границы для граждан Российской Федерации, прибывающих из списка стран, указанных во 2-м пункте Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635. В реестре указано 29 стран, среди которых Республика Абхазия не значится.

То есть новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок.

Для граждан же Абхазии продолжает действовать Распоряжение Правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию.