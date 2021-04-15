РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ ПО ПОВОДУ НОВОВВЕДЕНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Новости Четверг, 15 апреля 2021 18:19
Сухум. 15 апреля 2021. Абхазия-Информ. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации от 9 апреля 2021 года подписал Постановление № 12 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».
Приложение Постановления гласит об изменениях режима пересечения границы для граждан Российской Федерации, въезжающих из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики.
Кроме того, согласно новому документу, будет изменен режим и условия пересечения границы для граждан Российской Федерации, прибывающих из списка стран, указанных во 2-м пункте Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635. В реестре указано 29 стран, среди которых Республика Абхазия не значится.
То есть новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок.
Для граждан же Абхазии продолжает действовать Распоряжение Правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию.
Последнее от Super User
- АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОБЛАГОДАРИЛ РУКОВОДСТВО КЛИНИКИ, В КОТОРОЙ ПРОХОДИЛ ЛЕЧЕНИЕ
- В АБХАЗИИ БУДУТ ОТКРЫТЫ ДВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЦР-ЛАБОРАТОРИИ
- ВРАЧ МАКТИНА ЛАКЕРБАЯ: ВИРУС СТАЛ ДРУГИМ, БОЛЕЕ АГРЕССИВНЫМ, БЫСТРОТЕЧНЫМ
- В МВД АБХАЗИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 ГОД
- ЦЕНЫ НА ОТДЫХ В СОЧИ В МАЕ В СРЕДНЕМ ВЫРОСЛИ ДО 50% НА ФОНЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ В ТУРЦИЮ