ВРАЧ МАКТИНА ЛАКЕРБАЯ: ВИРУС СТАЛ ДРУГИМ, БОЛЕЕ АГРЕССИВНЫМ, БЫСТРОТЕЧНЫМ

Сухум. 15 апреля 2021. Абхазия-Информ. Врач Мактина Лакербая заболела коронавирусом и проходит лечение в Инфекционной больнице г. Сухум. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Мактина Лакербая отмечает, что за короткий период времени в больнице создан мощный механизм, благодаря которому спасают жизни людей, которые заболели COVID-19.

«Несмотря на активное сопротивление ковиду-19, он все же пробрался в нашу семью. Я жива, благодаря чёткой, отлаженной, профессиональной командной работе Инфекционной больницы г. Сухум.