ВРАЧ МАКТИНА ЛАКЕРБАЯ: ВИРУС СТАЛ ДРУГИМ, БОЛЕЕ АГРЕССИВНЫМ, БЫСТРОТЕЧНЫМ
Сухум. 15 апреля 2021. Абхазия-Информ. Врач Мактина Лакербая заболела коронавирусом и проходит лечение в Инфекционной больнице г. Сухум. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Мактина Лакербая отмечает, что за короткий период времени в больнице создан мощный механизм, благодаря которому спасают жизни людей, которые заболели COVID-19.
«Несмотря на активное сопротивление ковиду-19, он все же пробрался в нашу семью. Я жива, благодаря чёткой, отлаженной, профессиональной командной работе Инфекционной больницы г. Сухум.
Браво, Астамур Гуния! За небольшой временной отрезок смог создать мощный механизм, работающий во благо спасения людей!
Мои спасители – Дамей Зантария, Астамур Гуния, Евгения Марковна Хецерова, Мактина Джинджолия, Влада Владимировна и еще многие! Вы сегодня настоящие герои! Спасибо вам за каждодневный подвиг и самоотверженный труд!
Пусть Боженька оберегает вас, ваших детей, ваши семьи! Хочу отметить великолепную работу медсестер и младшего медперсонала. Это огромное счастье, что такие компетентные, неравнодушные, отзывчивые люди работают там, где они больше всех нужны.
Спасибо огромное за своевременное, абсолютно бесплатное лекарственное обеспечение», – пишет Мактина Лакербая.
В комментариях к посту она добавила: «Берегите себя! Вирус стал другим, более агрессивным, быстротечным. Не рассчитывайте на удачу, самосохраняйтесь. Вакцинируйтесь, даже с одной дозой легче переносят. Не болейте!»
Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.
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