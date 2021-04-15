В АБХАЗИИ БУДУТ ОТКРЫТЫ ДВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЦР-ЛАБОРАТОРИИ

По сообщению Скорик, Минздрав уже закупил необходимое оборудование. Основной комплект техники доставлен в санитарно-эпидемиологическую службу страны. Общая стоимость оборудования – 11 млн рублей.

Сухум. 15 апреля 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на встрече с главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик, с обсудил вопрос открытия дополнительных ПЦР-лабораторий в Очамчыре и Гагре.

Скорик рассказала, что в Очамчыре готово помещение, в ближайшие дни будет установлена техника, два специалиста из столичной лаборатории на первых порах будут командированы в райцентр. Лаборатория по диагностированию коронавирусной инфекции COVID-19 в восточной части Абхазии будет запущена в начале мая.

В Гагре проект по запуску ПЦР-лаборатории будет реализован к концу мая.

Производительность у дополнительный лабораторий одинаковая, каждая из них будет способна обработать до 250 анализов в сутки.

Анкваб и Скорик обсудили также санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране.

Скорик констатировала динамику возрастания количества заболевших.

«Мы опасаемся второй волны пандемии. Ради спасения жизни граждан общество должно серьезно отнестись к мерам, принятым штабом и Президентом. В первую очередь обязательно повсеместное ношение масок и соблюдение ограничений», – заключила она.