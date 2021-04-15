В АБХАЗИИ БУДУТ ОТКРЫТЫ ДВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЦР-ЛАБОРАТОРИИ
Сухум. 15 апреля 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на встрече с главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик, с обсудил вопрос открытия дополнительных ПЦР-лабораторий в Очамчыре и Гагре.
По сообщению Скорик, Минздрав уже закупил необходимое оборудование. Основной комплект техники доставлен в санитарно-эпидемиологическую службу страны. Общая стоимость оборудования – 11 млн рублей.
В Гагре проект по запуску ПЦР-лаборатории будет реализован к концу мая.
Производительность у дополнительный лабораторий одинаковая, каждая из них будет способна обработать до 250 анализов в сутки.
Анкваб и Скорик обсудили также санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране.
Скорик констатировала динамику возрастания количества заболевших.
«Мы опасаемся второй волны пандемии. Ради спасения жизни граждан общество должно серьезно отнестись к мерам, принятым штабом и Президентом. В первую очередь обязательно повсеместное ношение масок и соблюдение ограничений», – заключила она.
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