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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОБЛАГОДАРИЛ РУКОВОДСТВО КЛИНИКИ, В КОТОРОЙ ПРОХОДИЛ ЛЕЧЕНИЕ

Новости Четверг, 15 апреля 2021 18:46
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОБЛАГОДАРИЛ РУКОВОДСТВО КЛИНИКИ, В КОТОРОЙ ПРОХОДИЛ ЛЕЧЕНИЕ

Сухум. 15 апреля 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поблагодарил руководство Федерального научно-клинического центра ФМБА России, в котором проходил лечение.

«Уважаемая Вероника Игоревна, позвольте выразить Вам, Вашим коллегам из Федерального научно-клинического центра ФМБА России, пациентом которого я был до недавнего времени, личную благодарность за усилия в организации моего лечения от коронавирусной инфекции.

Обретенная мною возможность не только вернуться к работе, а, без преувеличения, к самой жизни – результат профессионализма и слаженной работы генерального директора ФНКЦ ФМБА России А.В. Троицкого, главного пульмонолога ФМБА России профессора А.В. Аверьянова, заместителя главного врача ФНКЦ ФМБА России по анестезиологии и реанимации Т.В. Клыпы, заведующего отделением пульмонологии А.Г. Сотниковой и их сотрудников.

Искреннее восхищение и глубочайшее уважение вызывает бесценный научный и профессиональный потенциал научно-клинического центра, опыт врачей и среднего медицинского персонала, самоотверженность, с которой они отдают все свои силы и знания благороднейшей миссии – спасению людей».

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 15 апреля 2021 18:57

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