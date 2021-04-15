АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОБЛАГОДАРИЛ РУКОВОДСТВО КЛИНИКИ, В КОТОРОЙ ПРОХОДИЛ ЛЕЧЕНИЕ
Сухум. 15 апреля 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поблагодарил руководство Федерального научно-клинического центра ФМБА России, в котором проходил лечение.
«Уважаемая Вероника Игоревна, позвольте выразить Вам, Вашим коллегам из Федерального научно-клинического центра ФМБА России, пациентом которого я был до недавнего времени, личную благодарность за усилия в организации моего лечения от коронавирусной инфекции.
Обретенная мною возможность не только вернуться к работе, а, без преувеличения, к самой жизни – результат профессионализма и слаженной работы генерального директора ФНКЦ ФМБА России А.В. Троицкого, главного пульмонолога ФМБА России профессора А.В. Аверьянова, заместителя главного врача ФНКЦ ФМБА России по анестезиологии и реанимации Т.В. Клыпы, заведующего отделением пульмонологии А.Г. Сотниковой и их сотрудников.
Искреннее восхищение и глубочайшее уважение вызывает бесценный научный и профессиональный потенциал научно-клинического центра, опыт врачей и среднего медицинского персонала, самоотверженность, с которой они отдают все свои силы и знания благороднейшей миссии – спасению людей».
Об этом сообщает сайт правительства.
Последнее от Super User
- В АБХАЗИИ БУДУТ ОТКРЫТЫ ДВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЦР-ЛАБОРАТОРИИ
- ВРАЧ МАКТИНА ЛАКЕРБАЯ: ВИРУС СТАЛ ДРУГИМ, БОЛЕЕ АГРЕССИВНЫМ, БЫСТРОТЕЧНЫМ
- РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ ПО ПОВОДУ НОВОВВЕДЕНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
- В МВД АБХАЗИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 ГОД
- ЦЕНЫ НА ОТДЫХ В СОЧИ В МАЕ В СРЕДНЕМ ВЫРОСЛИ ДО 50% НА ФОНЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ В ТУРЦИЮ