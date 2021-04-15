АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОБЛАГОДАРИЛ РУКОВОДСТВО КЛИНИКИ, В КОТОРОЙ ПРОХОДИЛ ЛЕЧЕНИЕ

«Уважаемая Вероника Игоревна, позвольте выразить Вам, Вашим коллегам из Федерального научно-клинического центра ФМБА России, пациентом которого я был до недавнего времени, личную благодарность за усилия в организации моего лечения от коронавирусной инфекции.

Обретенная мною возможность не только вернуться к работе, а, без преувеличения, к самой жизни – результат профессионализма и слаженной работы генерального директора ФНКЦ ФМБА России А.В. Троицкого, главного пульмонолога ФМБА России профессора А.В. Аверьянова, заместителя главного врача ФНКЦ ФМБА России по анестезиологии и реанимации Т.В. Клыпы, заведующего отделением пульмонологии А.Г. Сотниковой и их сотрудников.

Искреннее восхищение и глубочайшее уважение вызывает бесценный научный и профессиональный потенциал научно-клинического центра, опыт врачей и среднего медицинского персонала, самоотверженность, с которой они отдают все свои силы и знания благороднейшей миссии – спасению людей».

Об этом сообщает сайт правительства.