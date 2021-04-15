С ДВУХДНЕВНЫМ ВИЗИТОМ В АБХАЗИИ

Сухум. 15 апреля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял делегацию из Российской Федерации во главе с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым.

Приветствуя российскую делегацию президент выразил уверенность в том, что сотрудничество между абхазским и российскими экономическими ведомствами будет успешно продолжено.

На заседании обсуждался ход реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии 2020-2022гг.;

В начале совещания Аслан Бжания поднял вопрос опубликованного накануне постановления Роспотребнадзора об изменениях режима пересечения границы для граждан Российской Федерации.

«Это вызвало в Абхазии много вопросов. Повышенный интерес связан с туристическим потоком. Как известно, туризм – это ключевая отрасль экономики нашей республики. Мы рассчитываем на то, что сумеем в этом аспекте сделать так, что это не коснётся туристов, которые будут к нам приезжать. Мы рассчитываем получить поддержку и понимание в этом вопросе», – сказал президент.

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаренко выразил уверенность в том, что этот вопрос решится положительно.

Далее Кристина Озган доложила о ходе реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии 2020-2022 гг.

Обсуждались и другие вопросы абхазо-российского сотрудничества.

Визит российской делегации продлится два дня.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.