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Абхазия Информ

С ДВУХДНЕВНЫМ ВИЗИТОМ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 15 апреля 2021 19:23
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С ДВУХДНЕВНЫМ ВИЗИТОМ В АБХАЗИИ

Сухум. 15 апреля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял делегацию из Российской Федерации во главе с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым.

Состоялось расширенное заседание с участием премьер-министра Александра Анкваб, руководителем Администрации президента  Алхаса Квициниа, зам. руководителя Администрации президента Джансуха Нанба,  вице-премьера правительства Владимира Делба, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, председателя Государственной таможенной службы Отара Хеция.

Приветствуя российскую делегацию президент выразил уверенность в  том, что сотрудничество между абхазским  и российскими экономическими ведомствами будет успешно продолжено.

На заседании  обсуждался ход реализации  мероприятий, предусмотренных в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии 2020-2022гг.; 

В начале совещания Аслан Бжания поднял вопрос опубликованного накануне постановления  Роспотребнадзора  об изменениях режима пересечения границы для граждан Российской Федерации.

«Это вызвало  в Абхазии много вопросов. Повышенный интерес связан с туристическим потоком.  Как известно, туризм – это ключевая отрасль экономики нашей республики. Мы рассчитываем на то, что сумеем в этом аспекте сделать так, что это не коснётся туристов, которые будут к нам приезжать. Мы рассчитываем  получить поддержку и понимание в этом вопросе», – сказал президент.

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаренко выразил уверенность в том, что этот вопрос решится положительно.

Далее Кристина Озган  доложила о ходе реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии 2020-2022 гг.

Обсуждались и другие вопросы абхазо-российского сотрудничества.

Визит российской делегации продлится два дня.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 15 апреля 2021 19:27

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