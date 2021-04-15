С ДВУХДНЕВНЫМ ВИЗИТОМ В АБХАЗИИ
Сухум. 15 апреля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял делегацию из Российской Федерации во главе с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым.
Состоялось расширенное заседание с участием премьер-министра Александра Анкваб, руководителем Администрации президента Алхаса Квициниа, зам. руководителя Администрации президента Джансуха Нанба, вице-премьера правительства Владимира Делба, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, председателя Государственной таможенной службы Отара Хеция.
Приветствуя российскую делегацию президент выразил уверенность в том, что сотрудничество между абхазским и российскими экономическими ведомствами будет успешно продолжено.
На заседании обсуждался ход реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии 2020-2022гг.;
В начале совещания Аслан Бжания поднял вопрос опубликованного накануне постановления Роспотребнадзора об изменениях режима пересечения границы для граждан Российской Федерации.
«Это вызвало в Абхазии много вопросов. Повышенный интерес связан с туристическим потоком. Как известно, туризм – это ключевая отрасль экономики нашей республики. Мы рассчитываем на то, что сумеем в этом аспекте сделать так, что это не коснётся туристов, которые будут к нам приезжать. Мы рассчитываем получить поддержку и понимание в этом вопросе», – сказал президент.
Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаренко выразил уверенность в том, что этот вопрос решится положительно.
Далее Кристина Озган доложила о ходе реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии 2020-2022 гг.
Обсуждались и другие вопросы абхазо-российского сотрудничества.
Визит российской делегации продлится два дня.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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