АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

Обсуждались актуальные вопросы сотрудничества в экономической сфере. Это - подготовка к гармонизации законодательства двух стран, которое коснется практически всех сфер жизнедеятельности государства и позволит в будущем активно развиваться торговым, социальным и другим взаимоотношениям; сотрудничество в области разрешения вопросов энергообеспечения; реализация Инвестпрограммы и её регулирование для эффективного использования средств, предусмотренных программой.

Об этом сообщает пресс-служба КМ Абхазии.