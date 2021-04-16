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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

Новости Пятница, 16 апреля 2021 12:30
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

Сухум. 16 апреля 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провел встречу с делегацией из России, возглавляемой заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым. 

На встрече присутствовали представители экономических ведомств двух стран, органов, задействованных в реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. 

Обсуждались актуальные вопросы сотрудничества в экономической сфере. Это - подготовка к гармонизации законодательства двух стран, которое коснется практически всех сфер жизнедеятельности государства и позволит в будущем активно развиваться торговым, социальным и другим взаимоотношениям; сотрудничество в области разрешения вопросов энергообеспечения; реализация Инвестпрограммы и её регулирование для эффективного использования средств, предусмотренных программой. 

Об этом сообщает пресс-служба КМ Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 16 апреля 2021 12:31

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