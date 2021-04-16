АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
Сухум. 16 апреля 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провел встречу с делегацией из России, возглавляемой заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым.
На встрече присутствовали представители экономических ведомств двух стран, органов, задействованных в реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.
Обсуждались актуальные вопросы сотрудничества в экономической сфере. Это - подготовка к гармонизации законодательства двух стран, которое коснется практически всех сфер жизнедеятельности государства и позволит в будущем активно развиваться торговым, социальным и другим взаимоотношениям; сотрудничество в области разрешения вопросов энергообеспечения; реализация Инвестпрограммы и её регулирование для эффективного использования средств, предусмотренных программой.
Об этом сообщает пресс-служба КМ Абхазии.
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