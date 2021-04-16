ВСТРЕЧА КОЛЛЕГ

Сухум. 16 апреля 2021. Абхазия-Информ. В Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация из Российской Федерации. В ее составе заместитель руководителя ФТС России Владимир Ивин и заместитель начальника Управления таможенного сотрудничества ФТС России Сергей Куряков.

В ходе рабочей встречи обсуждались актуальные вопросы реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации, а также иные вопросы, затрагивающие улучшение качества взаимодействия таможенных служб Республики Абхазия и Российской Федерации.

Об этом сообщает сайт ГТК Абхазии.