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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА КОЛЛЕГ

Новости Пятница, 16 апреля 2021 18:05
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ВСТРЕЧА КОЛЛЕГ

Сухум. 16 апреля 2021. Абхазия-Информ. В Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация из Российской Федерации. В ее составе заместитель руководителя ФТС России Владимир Ивин и заместитель начальника Управления таможенного сотрудничества ФТС России Сергей Куряков.

В рамках визита состоялась рабочая встреча представителей ФТС России с председателем ГТК Республики Абхазия Отаром Хеция.

В ходе рабочей встречи обсуждались актуальные вопросы реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации, а также иные вопросы, затрагивающие улучшение качества взаимодействия таможенных служб Республики Абхазия и Российской Федерации.

Об этом сообщает сайт ГТК Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 16 апреля 2021 18:07

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