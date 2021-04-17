ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 37 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 17 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 16 апреля проведено у 238 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 37 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 44 человека, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 25 пациентов– средней степени тяжести.