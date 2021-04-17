ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 37 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 17 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 16 апреля проведено у 238 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 37 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 44 человека, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 25 пациентов– средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 8, в Ткурчалской ЦРБ 2 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13882 человека. Зарегистрировано 218 летальных случаев. Выздоровели 13338 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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