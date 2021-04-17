РОССИЯ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ «ЛИДЕРЫ РОССИИ». ПОБЕДИТЕЛИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО РФ

Сухум. 17 апреля 2021. Абхазия-Информ. 14 апреля 2021 года в ходе пресс-конференции, прошедшей в ТАСС, был дан старт регистрации на трек «Международный» четвертого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» . Инициатива создания отдельного трека для иностранных участников была поддержана Владимиром Путиным на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Подать заявку на участие в треке можно на сайте ЛидерыРоссии.рф до 26 апреля 23.59 по московскому времени.

Запуск трека поддержал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.

В марте ВЦИОМ провел опрос среди иностранных участников прошлых лет конкурса «Лидеры России». Сергей Кириенко отметил, что абсолютное большинство (93%) опрошенных хотели бы переехать в Россию: 77% из них готовы переехать для постоянного проживания и получить российское гражданство, еще 16% хотели бы временно поработать в России, не получая гражданства.

При этом респонденты в большинстве своем (78%) уверены в возможности для молодых людей реализовать свой потенциал в России. А вот говоря о своих странах, только 18% респондентов заявили, что имеют у себя дома аналогичные платформе «Россия – страна возможностей» проекты. Большинство же – 49% – дали отрицательный ответ, а еще 17% добавили, что «такой платформы нет ни в одной стране мира кроме России».

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в своем выступлении отметил, что призы для победителей этого трека – «хороший стимул и мотивация». «Все, что положено участникам, побеждающим в этом конкурсе: миллион рублей, наставники, возможность повышения квалификации, получения степени MBA практически в любом российском вузе – все это сохраняется. Кстати, я посмотрел анкеты некоторых наших соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных студентов, которые подают заявки – это уже довольно успешные ребята. Например, один из участников руководит службой безопасности одного из крупнейших аэропортов мира. Эти люди уже занимают довольно высокие посты в крупных компаниях. И, тем не менее, считают, что для их самореализации Россия создает несопоставимо большие возможности и соответствующие условия», – сообщил Сергей Кириенко.

Модератор пресс-конференции, первый заместитель генерального директора ТАСС, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» и трека «Международный» Михаил Гусман спросил у участницы третьего конкурса «Лидеры России» Алины Герлини, которая является гражданкой Латвии, об ее инициативе по созданию отдельного трека для иностранных участников, которая была поддержана Владимиром Путиным в рамках заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» 26 марта 2021 года.

«После моего обращения к Президенту России мне посыпались письма от наших русскоязычных соотечественников за рубежом. Мне писали из Италии, Франции, Германии, Латвии, Эстонии и даже Ирана. Ребята спрашивали о том, как участвовать в конкурсе, как вообще попасть в Россию, то есть – это все наши потенциальные репатрианты. Поэтому, мне кажется, спрос на трек «Международный» будет очень большой. На мой взгляд, быть русским – это выбор. Я нахожусь тут, потому что очень упорная. Но не только такие люди нужны стране. В Россию должны попадать талантливые люди, но их надо подтолкнуть, чуть-чуть дать стимул, мотивацию. И вот конкурс «Лидеры России» – отличная для этого возможность», – рассказала участница конкурса «Лидеры России 2020», заместитель шеф-редактора, старший выпускающий редактор, МИА «Россия сегодня», ИА BALTNEWS Алина Герлиня.

Цель трека «Международный» – привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, показать открытость и преимущества Российской Федерации для большого количества людей в других странах, а также заинтересованность России в поддержке русскоязычного населения, проживающего за границей. Зарегистрироваться на трек могут участники, не имеющие российского гражданства, в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет и знанием русского языка на достаточном для выполнения заданий уровне.

В ходе пресс-конференции с видеообращением к иностранным участникам конкурса «Лидеры России» обратился министр иностранных дел Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета трека «Международный» четвертого конкурса «Лидеры России» Сергей Лавров. Он отметил, что финалисты трека смогут получить вид на жительство, а победители – стать гражданами России по ускоренной процедуре.

«Где бы вы ни жили, чем бы вы ни занимались – всех вас объединяет неподдельный интерес к нашей стране и ее культуре, стремление самореализоваться в России. Убежден, свой вклад в укрепление дружбы, доверия и взаимопонимания между народами вносит и международное направление конкурса «Лидеры России». Ежегодно в нем принимают участие граждане порядка 70 государств – видим в этом яркое подтверждение востребованности нашего начинания. С учетом такого интереса в этом году впервые запускается трек «Международный» конкурса «Лидеры России». Это отличная возможность проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности, хороший шанс для студентов, которые прошли обучение в российских вузах и хотели бы продолжить трудовую деятельность в нашей стране. Уверен, что интересен конкурс и для наших зарубежных соотечественников, желающих получить привлекательное предложение о работе в России, – отметил Сергей Лавров. – Как председатель Наблюдательного совета Международного трека конкурса «Лидеры России» хотел бы особо подчеркнуть: финалисты конкурса смогут получить вид на жительство, а победители – стать гражданами России по ускоренной процедуре. Ждем вас на конкурсных испытаниях».

Со второго сезона в конкурсе «Лидеры России» была открыта возможность участия для жителей зарубежных стран. Иностранцы проявили высокий интерес к проекту. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

«Сегодня важный день для конкурса «Лидеры России». Мы запускаем восьмой трек – «Международный». Если вернуться к истории проекта, то впервые мы дали возможность участия в нем иностранным гражданам в 2018 году, во втором сезоне, и продолжили в третьем. Более 3 тысяч участников, не имеющих российского гражданства, подали заявки за два года. Стоит отметить, что среди них 19% собственников бизнеса и около 20% – руководители высшего звена, а почти 10% – главы организаций. Средний возраст участников – 39 лет, и это молодые, мотивированные управленцы, которые хотят жить и работать в России. И в этом году мы можем им в этом помочь, благодаря специальным наградам трека – возможности получения вида на жительство или гражданства Российской Федерации», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Среди иностранных участников конкурса «Лидеры России» двух прошлых лет 22% – женщины, а 78% – мужчины. Страны, вошедшие в ТОП-5 по количеству от них участников на проекте: Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан и Латвия.

В пресс-конференции по запуску регистрации на трек «Международный» четвертого конкурса «Лидеры России» также приняли участие члены Наблюдательного совета трека, первое заседание которого прошло в этот же день: начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков; специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Михаил Швыдкой; заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ, заместитель Председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой; председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по международным делам Леонид Слуцкий; глава Россотрудничества, председатель Попечительского совета Российского совета по международным делам Евгений Примаков и главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Члены Наблюдательного совета трека «Международный» рассказали о его специфике, регламенте, а также о возможностях, открывающихся для финалистов и победителей.

«Россия сегодня – страна открытая, страна, которая не боится открывать себя миру. И, я думаю, что сам по себе конкурс – уже очень важное доказательство того, что многие пропагандистские, русофобские модели не работают. Они в этом смысле перестают иметь ценность. И второй момент, конечно же, важно то, что сегодня мы говорим о том, что модель российского образования, модель российской жизни привлекательная для людей. Конкурс «Лидеры России» – это не охота за головами. Этот конкурс, прежде всего, для людей, это возможность проверить самих себя. Конкурс открывает множество аспектов того, что Россия – страна возможностей для всех. Образ нашей страны в процессе конкурса, конечно же, приобретет совершенно новые дополнительные краски, которые очень важны в сегодняшнем, довольно жестком, современном мире», – обратил внимание специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Михаил Швыдкой.

Возможности и перспективы участия в треке «Международный» для соотечественников из СНГ, проживающих за рубежом, представил глава Россотрудничества, председатель Попечительского совета Российского совета по международным делам Евгений Примаков.

«В СНГ проживает самое большое русскоязычное сообщество. Есть программы Россотрудничества, когда мы даем квоты на обучение в Российской Федерации. Очень много талантливых ребят ежегодно приезжают в Россию учиться. Есть уже состоявшиеся профессионалы с опытом управленческой деятельности, которые хотят связать свою жизнь с Россией, которые хотят принести ей пользу, которые хотят стать послами доброй воли России в своих странах. Они тянутся к нам. Они хотят быть полезными. Поэтому конкурс «Лидеры России» для них очень хороший шанс», – прокомментировал Евгений Примаков.

Главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян темой своего выступления выбрала вопрос внимания и интереса к России иностранных государств.

«30-40 лет мы были бездонным таким колодцем для выкачки наших мозгов в более успешные страны, более успешные с точки зрения их экономики. Еще 20-30 лет назад, да во многом и сейчас, от США до Южной Кореи – кто только не забирал наших IT-шников, врачей, кого угодно. Самое время нам тоже озаботиться тем, чтобы забрать себе по-настоящему успешных людей. Что в этом плохого? Не надо этого стесняться, этим нужно гордиться, и я бы хотела сказать огромное спасибо организаторам за то, что это придумали и реализовали. В свою очередь хочу пообещать, что люди, которые будут приезжать по нашей части, по «медийке», мы с удовольствием всех примем у себя и предоставим возможности для стажировки, для работы и обучения», – подчеркнула Маргарита Симоньян.

О новых моделях выстраивания международных коммуникаций и как в этом может помочь трек «Международный» четвертого конкурса управленцев «Лидеры России» рассказал начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

«Я бы хотел обратиться к участникам, таким как Алина Герлиня, то есть к русскоязычным иностранным гражданам, являющимся выпускниками российских вузов, в которых сегодня проходит обучение несколько сотен тысяч иностранцев, с призывом активнее участвовать в проекте. Мы понимаем, что, проведя свои лучшие студенческие годы в Москве, Санкт-Петербурге Томске или во Владивостоке, эти люди выносят самые лучшие впечатления и воспоминания. Поэтому получить возможность приехать обратно в Россию и реализовать свой личностный потенциал, реализовать свои таланты – это, конечно, очень привлекательно», – заметил Сергей Новиков.

Заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, заместитель Председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой высказался о «русском коде» трека «Международный».

«Конкурс «Лидеры России» уникален не только потому, что он честный и справедливый, но и потому, что он продолжает некую историческую традицию России, которая всегда существовала. Люди, работающие не на собственное благо, не на личный успех, а на благо России – всегда имели здесь возможности. И именами этих людей названы географические точки в стране – это великие русские полководцы, которые не являлись русскими по рождению, но были русскими по духу. И мне кажется, вот эта инициатива привлечения широкого круга и наших соотечественников, и людей, которые стремятся жить и работать в России, стать Лидерами России – это продолжение исторической традиции нашей страны по привлечению лучших людей для развития государства. Вот это мне представляется очень важным. Дальше в процессе работы они, как было сказано, индоктринируются культурными кодами, то есть, попросту, становятся русскими людьми по духу и служат России. Мне кажется, эта идея ключевая и самая сегодня важная. Она говорит о том, что наша страна движется вперед, возрождается и все у нас будет хорошо», – отметил Петр Толстой.

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий изложил свое видение формирования международных отношений и актуальности создания трека «Международный».

«Правильно будет сказать, что мы присутствуем при важном событии. Сегодня конкурс управленцев «Лидеры России» получает международное измерение и распространяется на весь русский мир. И переоценить значение этого события – запуска трека «Международный» – очень сложно. Конкурс «Лидеры России» за последние годы стал по-настоящему знаковым. Отстроена система подбора талантливых кадров, которые действительно способны созидать будущую Россию, и будут без лишней патетики участвовать в формировании роли нашей страны, в той самой новой роли архитектуры нашего столетия, которое формируется сейчас», – заключил Леонид Слуцкий.

Зарегистрироваться на трек «Международный» можно до 26 апреля на сайте лидерыроссии.рф.

«Для наших соотечественников, для потенциальных участников конкурса то главное, что их объединяет – это, как мне кажется, идентичность со своим Отечеством. Все культурные коды, которые связывают нас, где бы мы и наши соотечественники ни жили – в России или за рубежом – вот эти культурные коды и есть та главная составляющая, объединяющая всех нас», – подвел итоги модератор пресс-конференции, первый заместитель генерального директора ТАСС, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Михаил Гусман.

С 29 апреля 2021 года стартует дистанционный этап конкурса «Лидеры России», который продлится до 11 июня. Конкурсанты трека «Международный» будут проходить тесты интеллектуальных способностей и управленческого потенциала, а также тестирование на знание истории, культуры, географии, экономики и права России. Участники, показавшие лучшие результаты, попадут в очный финал трека, который пройдет в Москве в конце августа – начале сентября 2021 года.

Победители финала трека получат возможность поучаствовать в суперфинале конкурса в марте 2022 года, получить образовательный грант в размере 1 миллиона рублей и поработать с наставником из числа лучших управленцев нашей страны.

26 марта на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Президент России Владимир Путин поддержал старт четвертого конкурса «Лидеры России», 31 марта стартовала заявочная кампания. Главное отличие этого сезона – новые треки. В дополнение к специализациям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, стартовали треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии». 8 апреля к ним добавился трек «Студенты». С 14 апреля – трек «Международный».

Дополнительная информация на официальном сайте: ЛидерыРоссии.рф.

Информационная справка:

Конкурс управленцев «Лидеры России»:

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России с 2017 года и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

«Лидеры России» – открытый Конкурс для руководителей нового поколения, формирующий сообщество лидеров, которые определят будущее России. Цель Конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы отбора, с помощью которой оценивается уровень развития управленческих компетенций. Участие в проекте доступно жителям любой географической точки мира.

Конкурс поддерживают партнеры – крупнейшие российские компании (ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпромнефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «ГМК «Норильский Никель», ГК «Ростех», ПАО «Интер-РАО», ПАО «НЛМК», ПАО «ГК «Роснефть», ПАО «Русгидро, ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Лукойл»), а также Российский фонд прямых инвестиций, Телевизионная сеть RT (Russia today), Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» создана Указом Президента РФ в мае 2018 года. Её задача – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

Весной 2019 года на базе АНО «Россия – страна возможностей» начала работу образовательная площадка в Солнечногорске – Мастерская управления «Сенеж». За время работы «Сенежа» обучение по программам прошли более 27 тысяч человек.

В июле 2019 года Указом Президента РФ учрежден Наблюдательный Совет АНО «Россия – страна возможностей» под председательством Президента РФ. В его состав вошли заместитель Председателя Правительства РФ Т.А.Голикова; президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Г.О.Греф; первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ С.В.Кириенко; заместитель министра финансов РФ М.М.Котюков; помощник Президента РФ А.А.Фурсенко; генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» С.В.Чупшева; руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Е.В.Шмелёва; генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» А.Г.Комиссаров.

24 марта 2021 года Указом Президента РФ в состав Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» вошли пять новых членов: руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаев; министр просвещения РФ С.С.Кравцов; помощник Президента РФ М.С.Орешкин; министр науки и высшего образования РФ В.Н.Фальков; заместитель Председателя Правительства РФ Д.Н.Чернышенко.

Контактная информация:

Пресс-секретарь Конкурса «Лидеры России» Анастасия Контарева + 7 (968) 512-22-02 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Руководитель Департамента коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Коляда + 7 (495) 198-88-92, + 7 (910) 647-88-88 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.





