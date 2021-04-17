 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021

В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает риска отключения России от…
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
«ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР»: КАК ЕВРОПУ ДУШИТ ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ
марта 31 2021
«ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР»: КАК ЕВРОПУ ДУШИТ ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ

Новости Суббота, 17 апреля 2021 20:23
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 17 апреля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего сирийского коллегу Башара Аль-Асада с Днем независимости Сирийской Арабской Республики.

В поздравительном адресе отмечается: 

«Уважаемый, г-н Президент!

От имени народа Абхазии и от себя лично поздравляю народ Сирийской Арабской Республики с 75-летием Независимости. 

За этот период сирийский народ столкнулся со множеством испытаний, но всегда с честью и достоинством защищал  свой суверенитет. Сегодня, воодушевленный подвигами своих предков, сирийский народ продолжает героическую борьбу за мир на своей земле.

Несмотря на то, что с даты установления дипломатических отношений между нашими Государствами прошло чуть менее трех лет, абхазский и сирийский народы объединяют давние узы дружбы. 

Наш народ высоко ценит динамично развивающийся политический диалог и искреннюю дружбу между нашими странами, и я уверен, что сотрудничество между Абхазией и Сирией, основанное на взаимном доверии и общих ценностях, будет и впредь активно развиваться. 

Особенно приятно, что наш политический диалог дополняется развитием контактов между деятелями науки, образования, бизнеса, туризма, культуры, спорта и многих других сферах. 

Уважаемый, Президент,

Пользуясь случаем, желаю Вам в это ответственное время неиссякаемого здоровья и успехов в Вашей деятельности на благо народа Сирийской Арабской Республики, а народу Сирии – мира и процветания».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 17 апреля 2021 20:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РОССИЯ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ «ЛИДЕРЫ РОССИИ». ПОБЕДИТЕЛИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО РФ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.