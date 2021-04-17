АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ

От имени народа Абхазии и от себя лично поздравляю народ Сирийской Арабской Республики с 75-летием Независимости.



За этот период сирийский народ столкнулся со множеством испытаний, но всегда с честью и достоинством защищал свой суверенитет. Сегодня, воодушевленный подвигами своих предков, сирийский народ продолжает героическую борьбу за мир на своей земле.



Несмотря на то, что с даты установления дипломатических отношений между нашими Государствами прошло чуть менее трех лет, абхазский и сирийский народы объединяют давние узы дружбы.



Наш народ высоко ценит динамично развивающийся политический диалог и искреннюю дружбу между нашими странами, и я уверен, что сотрудничество между Абхазией и Сирией, основанное на взаимном доверии и общих ценностях, будет и впредь активно развиваться.



Особенно приятно, что наш политический диалог дополняется развитием контактов между деятелями науки, образования, бизнеса, туризма, культуры, спорта и многих других сферах.



Уважаемый, Президент,



Пользуясь случаем, желаю Вам в это ответственное время неиссякаемого здоровья и успехов в Вашей деятельности на благо народа Сирийской Арабской Республики, а народу Сирии – мира и процветания».



