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Абхазия Информ

НА ВСТРЕЧЕ У ПРЕМЬЕРА ОБСУДИЛИ РАБОТУ МИНЮСТА АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 19 апреля 2021 16:51
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НА ВСТРЕЧЕ У ПРЕМЬЕРА ОБСУДИЛИ РАБОТУ МИНЮСТА АБХАЗИИ

Сухум. 19 апреля 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл рабочую встречу с министром юстиции Абхазии Анри Барциц. Министр рассказал об итогах работы ведомства за 2020 год, поделился рабочими планами на 2021 год.

По его словам, в предыдущем году оцифровано 23980 свидетельств индивидуальных предпринимателей и 7000 юридических лиц.

Анри Барциц отметил, что в основе плана работы на 2021 год лежат мероприятия по совершенствованию работы как центрального аппарата Минюста, так и территориальных подведомственных органов.

Он также доложил о результатах рабочего визита в Минюст России, где прошла его встреча с министром Константином Чуйченко.

«В ходе встречи обсуждались вопросы, решение которых нацелено на достижение качественно нового уровня сотрудничества между ведомствами. Мы с коллегой обсудили вопросы взаимодействия центральных аппаратов в сфере развития цифровых технологий ведомственного администрирования. Развитие современных технологий ведомственного администрирования – это генеральная линия команды Минюста Абхазии. В этом направлении мы очень рассчитываем на обмен опытом, компетенциями и технологиями с российскими коллегами», – отметил Анри Барциц в ходе встречи с премьер-министром.

Он пояснил, что в Москве намечен план взаимодействия между Службой судебных исполнителей Министерства Юстиции Республики Абхазия и Федеральной службой судебных приставов Российской Федерации, сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности, деятельности в сфере нотариата и органов ЗАГС и др.

По итогам встречи принято решение о создании совместной рабочей группы для оперативного и эффективного решения поставленных задач.

«Ежегодно будет разрабатываться план мероприятий и сотрудничества между Министерством юстиции Республики Абхазия и Министерством юстиции Российской Федерации», – заключил Барциц.

В завершение встречи Александр Анкваб поручил главе Минюста провести в 2021 года работу над улучшением нормативно-правовой базы для упрощения гражданам обращения с документами и процессом их оформления.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 19 апреля 2021 17:04

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