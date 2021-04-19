АНОНСИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Сухум. 19 апреля 2021. Абхазия-Информ. Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум сообщает, что с 23 по 26 апреля команда столицы по дзюдо из шести человек командируется в Москву, для участия в XI Международном турнире по дзюдо «Весенние надежды». Тренируют и сопровождают команду Б. Р. Аристава и С. Б. Адлейба.

Также с 23 по 25 апреля команда г. Сухум командируется в г. Лабинск в связи с проведением Первенства МО по баскетболу среди девушек 2009-2010 г.р. и моложе, посвященного «Дню Весны и Труда».