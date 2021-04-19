АНОНСИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Сухум. 19 апреля 2021. Абхазия-Информ. Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум сообщает, что с 23 по 26 апреля команда столицы по дзюдо из шести человек командируется в Москву, для участия в XI Международном турнире по дзюдо «Весенние надежды». Тренируют и сопровождают команду Б. Р. Аристава и С. Б. Адлейба.
Также с 23 по 25 апреля команда г. Сухум командируется в г. Лабинск в связи с проведением Первенства МО по баскетболу среди девушек 2009-2010 г.р. и моложе, посвященного «Дню Весны и Труда».
С 15 по 30 апреля команда столицы по боксу из двух человек, находится в г. Анапе где участвует во Всероссийских Международных, физкультурных мероприятиях и тренировочных мероприятиях Федерации бокса. Тренер команды Д. Р. Авидзба.
С 23 по 26 апреля команда Сухума по каратэ-до Шотоакан Казе Ха, в количестве восьми человек будет участвовать в соревновании Кубка России в Тульскую область. Тренер команды А.И. Абухба.
С 1 по 9 мая команда столицы в количестве двух человек, командируется на Первенство России по боксу среди девочек 13-14 лет (2007-2008 г.р.) и девушек 15-16 лет (2005-2006 г. р.) в г. Ульяновск. Тренер Д. Р. Авидзба.
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