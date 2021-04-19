НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Ахуба Даур Борисович 1988 г.р. был задержан на посту ГАИ «Кодор», у последнего при личном досмотре изъят пистолет модели ПМ СХ, переделанный кустарным способом в боевой с 8-ю патронами калибра 9 мм, а так же снаряженная аналогичными 8-ю патронами дополнительная обойма.

Сухум. 19 апреля 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками УУР МВД совместно с ОУР ОВД Очамчырского района и ОУР ОВД по Гулрыпшскому району изъято незаконно хранимое огнестрельное оружие и боеприпасы у жителя г. Сухум.

В отношении Даура Ахуба группой дознания ОВД по Очамчырскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РА и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело по факту незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов возбуждено и в отношении жителя г. Сухум Габлия Бесика Зурабовича 1982 г.р., задержанного в ходе проведения оперативных мероприятий на посту ГАИ «Кодор» сотрудниками УУР МВД совместно с ОУР ОВД Очамчырского района и ОУР ОВД по Гулрыпшскому району.

Гражданин незаконно хранил при себе пистолет системы «Макарова» с 16-ю патронами калибра 9 мм к нему.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Бесика Габлия по ч. 1 ст. 217 УК РА проводит группа дознания ОВД по Очамчырскому району. Последний отпущен под подписку о невыезде.

В результате проведённых оперативных мероприятий сотрудники УУР МВД РА совместно с ОУР ОМ п. Бзыбь УВД по Гагрскому району, во время обследования жилища гражданина Джологуа Даута Александровича 1992 г.р. в п. Бзыбь обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы.

Согласно заключению экспертов, винтовка ТОЗ-8, а так же изъятые патроны калибра 7.62 мм, 5.6 мм и 9х18 мм являются боевыми, для производства выстрелов пригодны. В отношении гражданина Джологуа по ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование проводит отдел дознания УВД по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.