НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 19 апреля 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники ОУР УВД по Гагрскому району в ходе реализации оперативной информации в г. Гагра по ул. В. Г. Ардзинба задержали жителя пос. Бзыпта Чамагуа Аляса Нурбеевича 1997 г.р..

В ходе личного досмотра у Аляса Чамагуа изъято наркотическое вещество – порядка полутора грамм «Марихуаны». По данному факту органом предварительного расследования Гагрского РУВД поч.1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения- подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.