УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ВАЛИКО ПАЧУЛИЯ
Сухум. 20 апреля 2021. Абхазия-Информ. Ушел из жизни военный историк, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований им. Гулиа, действительный член Всемирной Академии наук комплексной безопасности Валико Меджитович Пачулия – сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».
Валико Пачулия с отличием окончил исторический факультет Сухгоспединститута им. Горького (1976). Работал директором Анухвской восьмилетней школы (Гудаутский район). Учился в целевой аспирантуре Института истории СССР АН СССР в Москве и окончил с представлением диссертации к защите (1984). Защитил диссертацию на военную тематику в Москве (1986). Работал младшим, а затем научным сотрудником отдела истории Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН ГССР (1985-1992 гг.), одновременно являлся ученым секретарем Исторического общества Абхазии (1987-1992 гг.).
Валико Пачулия принимал активное участие в национально-освободительном движении абхазского народа, являлся членом Народного форума Абхазии, непосредственно участвовал в грузино-абхазской войне 1992-1993 гг.
В послевоенный период служил в Абхазской армии в должности начальника историко-архивного отдела Минобороны РА (1993-2008), старшего научного сотрудника, а затем – ведущего научного сотрудника Архива МО РА (2009-2013 гг.). Совмещал службу с работой в АбИГИ им. Д.И. Гулиа АН Абхазии.
Участвовал в военных операциях в Галском районе (май 1998 г.), антитеррористической в Кодорском ущелье (октябрь 2001 г.), в освобождении Верхне-Кодорского ущелья (август 2008 г.).
Прошел путь от старшего лейтенанта Советской армии до полковника Абхазской армии (2006). Имеет боевые награды и поощрения.
Создал немало материалов по истории грузино-абхазской войны и вооруженных сил РА. Под его руководством создан архив Министерства обороны РА и велся научный оборот документов.
Систематически публиковал книги, статьи, выступал с докладами и сообщениями на научных форумах различного уровня.
В 1995 г. был участником Международной научной конференции в Москве, посвященной 50-летию Победы в Великой Отечественной войне и выступил с докладом.
Основной круг научных интересов – военная проблематика:
история Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
история грузино-абхазской войны 1992-1993 гг.;
история войн абхазов с древнейших времен;
история спецслужб;
история незаконных репрессий;
история абхазской государственности.
Основные труды:
Советы Абхазской АССР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – Сухум, 1990.
Абхазия: документы свидетельствуют. 1937-1953 гг. Сборник материалов. – Сухум, 1991 (В соавторстве с Б.Е. Сагария и Т.А. Ачугба).
Книга вечной памяти. – Сухум, 1997.
Абхазия на рубеже XX-XXI вв. – в кн.: Абхазы. – М.: Наука, 2007. – С. 108-115 (В соавторстве с Т.А. Ачугба).
Генерал-полковник Кишмария М.Б. – Сухум, 2008.
Грузино-абхазская война 1992-1993 гг. (Боевые действия). – Сухум, 2010.
Служу Отечеству! – Сухум, 2011.
Абхазия в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) – Сухум, 2015.