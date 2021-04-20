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Абхазия Информ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ВАЛИКО ПАЧУЛИЯ

Новости Вторник, 20 апреля 2021 14:03
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ВАЛИКО ПАЧУЛИЯ

Сухум. 20 апреля 2021. Абхазия-Информ. Ушел из жизни военный историк, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований им. Гулиа, действительный член Всемирной Академии наук комплексной безопасности Валико Меджитович Пачулия – сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».

Валико Пачулия с отличием окончил исторический факультет Сухгоспединститута им. Горького (1976). Работал директором Анухвской восьмилетней школы (Гудаутский район). Учился в целевой аспирантуре Института истории СССР АН СССР в Москве и окончил с представлением диссертации к защите (1984). Защитил диссертацию на военную тематику в Москве (1986). Работал младшим, а затем научным сотрудником отдела истории Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН ГССР (1985-1992 гг.), одновременно являлся ученым секретарем Исторического общества Абхазии (1987-1992 гг.).

Валико Пачулия принимал активное участие в национально-освободительном движении абхазского народа, являлся членом Народного форума Абхазии, непосредственно участвовал в грузино-абхазской войне 1992-1993 гг.

В послевоенный период служил в Абхазской армии в должности начальника историко-архивного отдела Минобороны РА (1993-2008), старшего научного сотрудника, а затем – ведущего научного сотрудника Архива МО РА (2009-2013 гг.). Совмещал службу с работой в АбИГИ им. Д.И. Гулиа АН Абхазии.

Участвовал в военных операциях в Галском районе (май 1998 г.), антитеррористической в Кодорском ущелье (октябрь 2001 г.), в освобождении Верхне-Кодорского ущелья (август 2008 г.).

Прошел путь от старшего лейтенанта Советской армии до полковника Абхазской армии (2006). Имеет боевые награды и поощрения.

Создал немало материалов по истории грузино-абхазской войны и вооруженных сил РА. Под его руководством создан архив Министерства обороны РА и велся научный оборот документов.

Систематически публиковал книги, статьи, выступал с докладами и сообщениями на научных форумах различного уровня.

В 1995 г. был участником Международной научной конференции в Москве, посвященной 50-летию Победы в Великой Отечественной войне и выступил с докладом.

Основной круг научных интересов – военная проблематика:

история Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

история грузино-абхазской войны 1992-1993 гг.;

история войн абхазов с древнейших времен;

история спецслужб;

история незаконных репрессий;

история абхазской государственности.

Основные труды:

Советы Абхазской АССР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – Сухум, 1990.

Абхазия: документы свидетельствуют. 1937-1953 гг. Сборник материалов. – Сухум, 1991 (В соавторстве с Б.Е. Сагария и Т.А. Ачугба).

Книга вечной памяти. – Сухум, 1997.

Абхазия на рубеже XX-XXI вв. – в кн.: Абхазы. – М.: Наука, 2007. – С. 108-115 (В соавторстве с Т.А. Ачугба).

Генерал-полковник Кишмария М.Б. – Сухум, 2008.

Грузино-абхазская война 1992-1993 гг. (Боевые действия). – Сухум, 2010.

Служу Отечеству! – Сухум, 2011.

Абхазия в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) – Сухум, 2015.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 20 апреля 2021 14:06

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