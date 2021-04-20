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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Новости Вторник, 20 апреля 2021 14:08
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Сухум. 20 апреля 2021. Абхазия-Информ. Отделом дознания УВД по г. Сухум возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК РА в отношении жителя столицы Хагба Георгия Романовича 1982 г.р., у которого в ходе личного досмотра, проведенного в служебном порядке в присутствии понятых, обнаружен и изъят безномерной револьвер кустарного производства с патронами калибра 9 мм к нему.

Согласно заключению экспертов ЭКЦ МВД РА, данный пистолет технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми. Георгий Хагба отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 20 апреля 2021 14:09

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