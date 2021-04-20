ВЫЯВИЛИ КОНТРАБАНДУ

Сухум. 20 апреля 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в рамках реализации оперативной информации в г. Гудаута в результате таможенного осмотра оптово-розничного магазина была обнаружена продовольственная продукция в количестве 71 ед. с маркировкой на грузинском языке, ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенного законодательства Республики Абхазия.

В тот же день, на стационарном посту ГАИ «Мачара» с участием сотрудников ОВД по Гулрыпшскому району в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, в результате досмотра багажного отделения автотранспортного средства было обнаружено ограниченное к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия оборудование для извлечения криптовалюты с блоком питания.



В зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК было подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия. В результате проведения досмотра, в салонном и багажном отсеке автотранспортного средства был обнаружен запрещенный к вывозу с таможенной территории Республики Абхазия цветной металл (медь) в объеме 105,4 кг.

Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт ГТК Абхазии.