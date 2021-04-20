ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Сухум. 20 апреля 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с Чрезвычайным и Полномочным ПосломРоссийской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в социально-экономической и гуманитарной сферах с акцентом на совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и сохранение здоровья населения республики.

Были намечены планы проведения торжественных мероприятий в столице по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с учетом текущей эпидемиологической обстановки в Абхазии.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.