ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ ДЛЯ ГРАЖДАН АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ, А ТАКЖЕ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ – НЕТ

Сухум. 20 апреля 2021. Абхазия-Информ. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова дала разъяснения положений Постановления от 09.04.2021 № 12 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».