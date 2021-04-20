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СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке Абхазия – республика с населением порядка 250 тысяч…
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
апреля 14 2021
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?
марта 24 2021
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?

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ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Черногория объявила об открытии границ для российских туристов без ограничений. Об этом сообщил в своем Twitter министр финансов популярной европейской…
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

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Абхазия Информ

ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ ДЛЯ ГРАЖДАН АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ, А ТАКЖЕ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ – НЕТ

Новости Вторник, 20 апреля 2021 21:01
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ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ ДЛЯ ГРАЖДАН АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ, А ТАКЖЕ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ – НЕТ

Сухум. 20 апреля 2021. Абхазия-Информ. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова дала разъяснения положений Постановления от 09.04.2021 № 12 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

В целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции распоряжениями Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 № 635 и от 27.03.2020 № 763 временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в также движение через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Положения указанных распоряжений Правительства Российской Федерации не применяются в отношении отдельных категорий граждан, а именно:

граждан Российской Федерации, выезжающих из Российской Федерации в Республику Абхазия, и граждан Республики Абхазия, въезжающих в Российскую Федерацию из Республики Абхазия;

граждан Российской Федерации, выезжающих из Российской Федерации в Республику Южная Осетия, и граждан Республики Южная Осетия, въезжающих в Российскую Федерацию из Республики Южная Осетия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 20 апреля 2021 21:04

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