ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ ДЛЯ ГРАЖДАН АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ, А ТАКЖЕ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ – НЕТ

Сухум. 20 апреля 2021. Абхазия-Информ. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова дала разъяснения положений Постановления от 09.04.2021 № 12 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».
В целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции распоряжениями Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 № 635 и от 27.03.2020 № 763 временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в также движение через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Положения указанных распоряжений Правительства Российской Федерации не применяются в отношении отдельных категорий граждан, а именно:
– граждан Российской Федерации, выезжающих из Российской Федерации в Республику Абхазия, и граждан Республики Абхазия, въезжающих в Российскую Федерацию из Республики Абхазия;
– граждан Российской Федерации, выезжающих из Российской Федерации в Республику Южная Осетия, и граждан Республики Южная Осетия, въезжающих в Российскую Федерацию из Республики Южная Осетия.