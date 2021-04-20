РОСПОТРЕБНАДЗОР ОСВОБОДИЛ ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ ОТ ТЕСТОВ НА COVID-19 ПОСЛЕ ПОЕЗДОК В АБХАЗИЮ

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС. Россиянам, зарегистрированным в Краснодарском крае и гражданам, проживающим в Абхазии, не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус по прибытии в Россию, сообщает во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

«Заполнять анкету и проходить тестирование не нужно гражданам РФ, зарегистрированным в Краснодарском крае и посетившим Абхазию и гражданам, проживающим в Абхазии, которые приезжают на работу, учебу или по другим краткосрочным делам», – говорится в сообщении.