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Абхазия Информ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОСВОБОДИЛ ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ ОТ ТЕСТОВ НА COVID-19 ПОСЛЕ ПОЕЗДОК В АБХАЗИЮ

Новости Вторник, 20 апреля 2021 21:10
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ОСВОБОДИЛ ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ ОТ ТЕСТОВ НА COVID-19 ПОСЛЕ ПОЕЗДОК В АБХАЗИЮ

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС. Россиянам, зарегистрированным в Краснодарском крае и гражданам, проживающим в Абхазии, не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус по прибытии в Россию, сообщает во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

«Заполнять анкету и проходить тестирование не нужно гражданам РФ, зарегистрированным в Краснодарском крае и посетившим Абхазию и гражданам, проживающим в Абхазии, которые приезжают на работу, учебу или по другим краткосрочным делам», – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что граждане РФ, имеющие регистрацию в других регионах и посетившие Абхазию с туристическими целями, заполняют анкету въезжающего и загружают результаты исследования на портал госуслуг.

Роспотребнадзор с 15 апреля изменил требования для прибывающих в Россию из-за рубежа. Теперь перед выездом необходимо заполнить анкету въезжающего из-за рубежа на портале госуслуг, а после прибытия в течение трех календарных дней пройти ПЦР-тест на коронавирус COVID-19 и разместить результат в специальной форме на портале не только тем, кто прибывает воздушным транспортом, но и любыми другими.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 20 апреля 2021 21:17

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