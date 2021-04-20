ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 14 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 20 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 323 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 63 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 41 человек, у 35 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.