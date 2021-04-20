ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 14 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Сухум. 20 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 323 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 63 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 41 человек, у 35 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 состояние здоровья 7 пациентов – тяжелое, в Очамчырской ЦРБ – 10, в Гагрской ЦРБ – 12, в Ткурчалской ЦРБ 3 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14065 человек. Зарегистрировано 220 летальных случаев. Выздоровели 13350 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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