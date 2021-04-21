ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА ВЫЕХАЛА В РОСТОВ

Южно-Российская Парламентская Ассоциация (ЮРПА) была создана в 2001 году по предложению полномочного представительства Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.

Сухум. 21 декабря 2021. Абхазия-Информ. Делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия во главе со спикером Валерием Кварчия выехала в Ростов для участия в расширенном заседании Совета Южно-Российской Парламентской Ассоциации, посвященном 20-летию ее образования.

Договор об образовании Южно-Российской Парламентской Ассоциации был подписан 25 апреля 2001 года в г. Ростове-на-Дону одиннадцатью руководителями парламентов субъектов Южного федерального округа Российской Федерации. Первая Конференция созданной Парламентской Ассоциации была проведена 21 июня 2001 года там же – в Ростове-на-Дону. Тогда ее возглавлял Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Попов. В дальнейшем идея создания Ассоциации была поддержана регионами ЮФО и её полный состав определился в феврале 2005 года.

В ЮРПА входили все 13 законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на тот период в Южном федеральном округе: Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея, Народное Собрание Республики Дагестан, Народное Собрание Республики Ингушетия, Парламент Кабардино-Балкарской Республики, Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия, Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, Парламент Республики Северная Осетия-Алания, Парламент Чеченской Республики, Законодательное Собрание Краснодарского края, Государственная Дума Ставропольского края, Государственная Дума Астраханской области, Волгоградская областная Дума, Законодательное Собрание Ростовской области. Позднее в нее вошли в качестве ассоциированных членов независимые государства – Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия и Парламент Республики Южная Осетия.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия, вступил в Южно-Российскую Парламентскую Ассоциацию на правах ассоциированного членства 30 сентября 2005 года решением VI Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации. В связи с этим были внесены соответствующие изменения в Устав и Регламент ЮРПА.

Южно-Российская Парламентская Ассоциация была создана как консультативный совещательный орган для осуществления законотворческой деятельности в едином правовом пространстве и для установления межпарламентского сотрудничества. ЮРПА представляет собой форму региональной и межрегиональной интеграции, формирования единой правовой основы для реализации политики государства во всех сферах общества и обеспечения конституционной безопасности на Юге России.

Высшим органом Парламентской Ассоциации является Конференция. Организацию деятельности ЮРПА осуществляет Совет Парламентской Ассоциации, состоящий из руководителей парламентских делегаций.

Председатель ЮРПА является по должности председателем Совета Парламентской Ассоциации, осуществляет текущее руководство Парламентской Ассоциацией, координирует работу ее органов, ведет заседания Конференции и обеспечивает их проведение. Для осуществления полномочий ЮРПА образованы комитеты. Южно-Российская Парламентская Ассоциация принимает решения, резолюции, рекомендации, имеющие консультативный характер.

Как отмечается депутатами – членами парламентских делегаций, входящих в состав ЮРПА, за минувшие годы Ассоциация доказала свою востребованность, став авторитетной парламентской организацией, выдвинувшей большое количество важных законодательных инициатив, которые были поддержаны федеральными органами власти, стали федеральными нормативными актами. Она прочно вписалась в структуру многогранных связей субъектов Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ.

Отдельным важным направлением ЮРПА стала работа в области молодежной политики.

Успешной работе ЮРПА способствует сотрудничество и взаимодействия с членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, с Советом законодателей.

В начале 2010 года Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым было принято решение об образовании Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. В связи с тем, что в состав Северо-Кавказского федерального округа вошли шесть субъектов Юга России, ранее находившихся в пределах Южного федерального округа, 3 декабря 2010 года на XIII Конференции ЮРПА был изменен состав Ассоциации.

В настоящее время членами ЮРПА являются: Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея, Государственный Совет Республики Крым, Дума Астраханской области, Волгоградская областная Дума, Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия, Законодательное Собрание города Севастополя, Законодательное Собрание Краснодарского края, Законодательное Собрание Ростовской области. Ассоциированные члены ЮРПА: Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия, Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, Народное Собрание Республики Ингушетия, Парламент Республики Северная Осетия-Алания, Дума Ставропольского края.

Выделение из состава Южного федерального округа Северо-Кавказского федерального округа никак не изменило дружеские отношения и сотрудничество парламентов, ныне входящих в составы Южно-Российской Парламентской Ассоциации и Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации. Для работы в конференциях ЮРПА приглашаются делегации законодателей из других соседних регионов Юга России и Республики Южная Осетия.