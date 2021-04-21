НАРУШИТЕЛИ В ПОГОНАХ
Сухум. 21 декабря 2021. Абхазия-Информ. В результате проверки информации, опубликованной в социальных сетях Интернет, о нарушениях правил дорожного движения со стороны водителей двух служебных автомобилей Министерства внутренних дел, установлены обстоятельства имевших место правонарушений.
В отношении сотрудников органов внутренних дел применены меры взыскания – за пересечение сплошной линии разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, выписаны административные протоколы по ч. 2 ст. 117 КоАП РА, в рамках служебной проверки объявлены выговоры.
Сотрудники правоохранительных органов и военизированных подразделений, имеющие специальное звание и статус, совершившие административное правонарушение подлежат взысканиям согласно дисциплинарным уставам.
В некоторых случаях, при наличии служебной необходимости, сотрудник милиции может отступить от требований ПДД, но при этом в обязательном порядке в служебном автомобиле должны быть включены спецсигналы – проблесковые маячки и звуковой сигнал для преимущества перед другими участниками дорожного движения.
Если нарушение ПДД совершено без применения спецсигналов или есть подозрение, что в использовании таковых отсутствовала служебная необходимость, имеются основания возбуждения дела в отношении сотрудников и административного взыскании. Поводом может служить как обращение граждан о выявленном правонарушении, установление нарушения непосредственно уполномоченным должностным лицом, так и иных публичных источников информации и СМИ.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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