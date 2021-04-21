 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке Абхазия – республика с населением порядка 250 тысяч…
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
апреля 14 2021
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?
марта 24 2021
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?

В мире

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Черногория объявила об открытии границ для российских туристов без ограничений. Об этом сообщил в своем Twitter министр финансов популярной европейской…
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАРУШИТЕЛИ В ПОГОНАХ

Новости Среда, 21 апреля 2021 19:20
Оцените материал
(0 голосов)
НАРУШИТЕЛИ В ПОГОНАХ

Сухум. 21 декабря 2021. Абхазия-Информ. В результате проверки информации, опубликованной в социальных сетях Интернет, о нарушениях правил дорожного движения со стороны водителей двух служебных автомобилей Министерства внутренних дел, установлены обстоятельства имевших место правонарушений.

В отношении сотрудников органов внутренних дел применены меры взыскания – за пересечение сплошной линии разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, выписаны административные протоколы по ч. 2 ст. 117 КоАП РА, в рамках служебной проверки объявлены выговоры.

Сотрудники правоохранительных органов и военизированных подразделений, имеющие специальное звание и статус, совершившие административное правонарушение подлежат взысканиям согласно дисциплинарным уставам.

В некоторых случаях, при наличии служебной необходимости, сотрудник милиции может отступить от требований ПДД, но при этом в обязательном порядке в служебном автомобиле должны быть включены спецсигналы   – проблесковые маячки и звуковой сигнал для преимущества перед другими участниками дорожного движения.

Если нарушение ПДД совершено без применения спецсигналов или есть подозрение, что в использовании таковых отсутствовала служебная необходимость, имеются основания возбуждения дела в отношении сотрудников и административного взыскании. Поводом может служить как обращение граждан о выявленном правонарушении, установление нарушения непосредственно уполномоченным должностным лицом, так и иных публичных источников информации и СМИ.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 21 апреля 2021 19:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА ВЫЕХАЛА В РОСТОВ МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.