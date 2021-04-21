НАРУШИТЕЛИ В ПОГОНАХ

Сухум. 21 декабря 2021. Абхазия-Информ. В результате проверки информации, опубликованной в социальных сетях Интернет, о нарушениях правил дорожного движения со стороны водителей двух служебных автомобилей Министерства внутренних дел, установлены обстоятельства имевших место правонарушений.

В отношении сотрудников органов внутренних дел применены меры взыскания – за пересечение сплошной линии разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, выписаны административные протоколы по ч. 2 ст. 117 КоАП РА, в рамках служебной проверки объявлены выговоры.